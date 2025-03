CAMEROUN :: ENTRETIEN EN COMPAGNIE DE MOSES TAMU EXPORTATEUR DE CACAO ET DE CAFE :: CAMEROON

Moses Tamu est un entrepreneur camerounais spécialisé dans l’import-export. Récemment, ses activités se sont particulièrement distinguées dans le commerce du cacao, du café, ainsi que d’autres produits de base tels que le maïs et les haricots. Notre équipe a eu l’opportunité de le rencontrer pour un échange enrichissant, au cours duquel il nous a partagé son parcours. En effet, cet entrepreneur a choisi de quitter l’étranger pour se lancer dans le secteur agricole de son pays. Lisez plutôt

Quelle est votre activité actuelle ?

Après avoir parcouru le continent à la recherche de partenaires, plusieurs d’entre eux m’ont proposé d’investir dans les pays où je m’étais rendu. Cependant, je n’arrivais pas à concevoir l’idée de m’installer ailleurs, d’autant plus que les opportunités de développement du secteur agricole étaient particulièrement prometteuses dans mon propre pays. J’ai donc pris la décision de revenir et de m’investir pleinement dans ce secteur en pleine expansion. Actuellement, je me consacre à la commercialisation de produits de base, en particulier le cacao, le café, le maïs, et le sésame, entre autres. C’est un secteur dynamique et essentiel pour le développement économique de notre pays.

Pouvez-vous nous retracer les grandes étapes de votre parcours de vie ?

Je suis originaire de Buea, dans le Sud-Ouest du Cameroun, mais j’ai grandi à Loum Chantier, dans la région du Mungo. Après mes études primaires à Loum Chantier et secondaires à Nkongsamba, j’ai poursuivi mes études supérieures dans la même région. Diplômé en gestion d’entreprise, j’ai débuté ma carrière professionnelle à Olam Cameroun en tant que chef d’agence. Ensuite, porté par le rêve de nombreux jeunes camerounais, j’ai décidé de tenter l’aventure à l’étranger. Après treize années passées à l’extérieur, j’ai finalement décidé de revenir au pays pour embrasser cette activité qui me passionne profondément.

Vous vous êtes orienté vers la filière cacao. Qu’est-ce qui vous a motivé à quitter une situation confortable à l’étranger pour vous consacrer à cette activité ?

La vie loin de sa terre natale n’est jamais facile, surtout quand on est dans un environnement étranger. Chaque jour, il y a quelque chose ou quelqu’un qui vous rappelle que vous n’êtes pas chez vous. par ailleurs je n’étais pas parti pour rester. Il s’agit de chercher des horizons nouveaux qui vous manquent sur place. A l’étranger vous pouvez être technicien de surface et faire de petits commerces, personne ne vous connait, vous pouvez laver les voitures, et cela vous rapporte énormément. Je ne dis pas que c’est ce que je faisais, j’ai vu des compatriotes le faire et s’en tirer financièrement. Moi j’étais gestionnaire dans une boite industrielle bien connue. J’avais un programme précis. Quand mes économies étaient suffisantes, je suis revenu dans mon pays. Aujourd’hui l’expérience que j’ai acquise dans la filière cacao et café m’a permis de me forger une place respectée parmi les acteurs du secteur au Cameroun. C’est cette passion pour la filière qui m’a poussé à revenir et à me consacrer pleinement à ce domaine.

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise et ses différentes composantes ?

L’entreprise SHESC COMMODITIES est spécialisée dans l’import-export et la commercialisation de produits de base. Elle est particulièrement active dans l’exportation de cacao et de café. Située à Obala, dans la région du Centre, juste après la mairie, l’entreprise dispose d’un magasin de stockage, de bureaux fonctionnels et d’une équipe bien structurée, dévouée et compétente. Elle emploie une centaine de personnes dans toute la région du centre comme vous pouvez voir sur les photos.

Quels conseils donneriez-vous aux Camerounais ?

Je recommande vivement aux Camerounais de s’investir dans la culture du cacao, qui est une activité à la fois rentable et porteuse de développement pour le pays. Il existe de nombreuses opportunités dans ce secteur, et il est essentiel d’encourager l’entrepreneuriat agricole pour dynamiser notre économie.

Quels sont les principaux défis rencontrés dans votre métier ?

Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux. Tout d’abord, la disponibilité financière est un enjeu crucial pour la croissance de notre activité. Ensuite, les méthodes de travail doivent être continuellement optimisées, de même que la logistique, qui reste un défi majeur dans l’exportation. La rapidité d’exécution des activités et le coût des livraisons représentent également des obstacles à surmonter pour garantir un service de qualité.

Pour conclure, pensez-vous qu’un retour à l’agriculture soit nécessaire ? Pourquoi ?

Le retour à l’agriculture est fondamental pour le développement de notre pays. Il joue un rôle déterminant dans la réduction du taux de chômage, la création d’emplois, la diminution de la pauvreté et la croissance économique. En outre, il contribue à limiter l’exode rural et à renforcer l’autosuffisance alimentaire. Je suis convaincu que l’agriculture constitue un pilier essentiel pour l’avenir du Cameroun, et qu’il est impératif de redonner à ce secteur son juste rôle dans notre économie. Pour toute information appeler au numéro suivant : 00 237 696 79 78 19