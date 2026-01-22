Martinez Zogo : trois ans après un crime impuni, la justice camerounaise à l'épreuve :: CAMEROON

Cela fait trois ans jour pour jour. Le 22 janvier 2023, le corps sans vie de Martinez Zogo était découvert à Ébogo, près de Soa. Trois années d’un procès historique qui se poursuit, mais toujours sans verdict ni coupable désigné. Pour l’opinion publique, l’attente devient une épreuve.

Un crime qui avait ébranlé la nation

Martinez Zogo, directeur de l’Amplitude FM, était un journaliste connu et respecté. Son enlèvement, sa torture et son assassinat avaient provoqué une onde de choc sans précédent au Cameroun. Le caractère barbare du crime et la profession de la victime avaient immédiatement placé l’affaire sous les feux de l’actualité nationale et internationale. La pression était immense sur les autorités pour que la lumière soit faite.

Un procès sous haute tension

L’instruction et le procès qui ont suivi ont été tout aussi retentissants. Pour la première fois, des figures puissantes du régime, dont de hauts responsables des services de sécurité, ont été déférées devant la justice. Le tribunal militaire de Yaoundé est au cœur d’un feuilleton judiciaire complexe, ponctué de témoignages accablants, de récusations et de rebondissements. Le procès est devenu le symbole de la lutte contre l’impunité des puissants.

Trois ans d'attente et d'interrogations

Aujourd’hui, le bilan est contrasté. D’un côté, la tenue même de ce procès est perçue comme un pas en avant pour la justice camerounaise. De l’autre, la lenteur des procédures et l’absence de condamnation alimentent un sentiment de frustration. La famille de la victime, la profession journalistique et les défenseurs des droits de l’homme attendent toujours que les commanditaires du crime soient pleinement identifiés et punis. L’affaire Zogo est un test crucial pour l’État de droit.

Une affaire qui dépasse le cadre judiciaire

Au-delà du verdict à venir, l’héritage de Martinez Zogo est déjà tangible. Son nom est devenu un cri de ralliement pour la liberté de la presse en Afrique francophone. Son assassinat a mis en lumière les risques extrêmes encourus par les journalistes d’investigation. Chaque audience, chaque reportage sur le procès rappelle que le combat pour la vérité a un prix.

Trois ans après, la question demeure : l’affaire Zogo aboutira-t-elle à une justice complète, ou restera-t-elle dans l’histoire comme le symbole d’une impunité invincible ?

