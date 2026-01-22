Camer.be
Martinez Zogo : trois ans après un crime impuni, la justice camerounaise à l'épreuve
CAMEROUN :: SOCIETE

Martinez Zogo : trois ans après un crime impuni, la justice camerounaise à l'épreuve :: CAMEROON

Cela fait trois ans jour pour jour. Le 22 janvier 2023, le corps sans vie de Martinez Zogo était découvert à Ébogo, près de Soa. Trois années d’un procès historique qui se poursuit, mais toujours sans verdict ni coupable désigné. Pour l’opinion publique, l’attente devient une épreuve.

Un crime qui avait ébranlé la nation

Martinez Zogo, directeur de l’Amplitude FM, était un journaliste connu et respecté. Son enlèvement, sa torture et son assassinat avaient provoqué une onde de choc sans précédent au Cameroun. Le caractère barbare du crime et la profession de la victime avaient immédiatement placé l’affaire sous les feux de l’actualité nationale et internationale. La pression était immense sur les autorités pour que la lumière soit faite.

Un procès sous haute tension

L’instruction et le procès qui ont suivi ont été tout aussi retentissants. Pour la première fois, des figures puissantes du régime, dont de hauts responsables des services de sécurité, ont été déférées devant la justice. Le tribunal militaire de Yaoundé est au cœur d’un feuilleton judiciaire complexe, ponctué de témoignages accablants, de récusations et de rebondissements. Le procès est devenu le symbole de la lutte contre l’impunité des puissants.

Trois ans d'attente et d'interrogations

Aujourd’hui, le bilan est contrasté. D’un côté, la tenue même de ce procès est perçue comme un pas en avant pour la justice camerounaise. De l’autre, la lenteur des procédures et l’absence de condamnation alimentent un sentiment de frustration. La famille de la victime, la profession journalistique et les défenseurs des droits de l’homme attendent toujours que les commanditaires du crime soient pleinement identifiés et punis. L’affaire Zogo est un test crucial pour l’État de droit.

Une affaire qui dépasse le cadre judiciaire

Au-delà du verdict à venir, l’héritage de Martinez Zogo est déjà tangible. Son nom est devenu un cri de ralliement pour la liberté de la presse en Afrique francophone. Son assassinat a mis en lumière les risques extrêmes encourus par les journalistes d’investigation. Chaque audience, chaque reportage sur le procès rappelle que le combat pour la vérité a un prix.

Trois ans après, la question demeure : l’affaire Zogo aboutira-t-elle à une justice complète, ou restera-t-elle dans l’histoire comme le symbole d’une impunité invincible ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#MartinezZogo #JusticePourZogo #22Janvier2023 #LibertéDeLaPresse #Cameroun #Impunités #Journalisme #Investigation #TribunalMilitaireYaoundé

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Crime Passionnel à Nkolmetet : Un Féminicide Atroce Secoue le Nyong-et-So’o
Affaire de Bertoua : vingt élèves interpellés pour prostitution en groupe
Martinez Zogo : trois ans après un crime impuni, la justice camerounaise à l'épreuve
Les nouveautés de l’édition 2026 : une dynamique renforcée pour un salon incontournable
Yaoundé Ville Propre : Paul Atanga Nji sonne la mobilisation générale
Nécrologie : Le maire de Logone Birni range son écharpe
Paul Atanga Nji et l'insalubrité : Entre sermon politique et faillite publique
USA : Suspension immédiate des visas d’immigration permanente pour le Cameroun
Expo permanente : Barthélémy Toguo dialogue avec Auguste Rodin
Brand Kamga Incarcéré à Kondengui : Un Journaliste Face à une Accusation Controversée
Douala : Un Drame Conjugal Mortel Secoue le Quartier
FOURFOLD THE GOLD : EMBARQUEZ POUR UN BRAQUAGE GALACTIQUE !
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:50
Crime Passionnel à Nkolmetet : Un Féminicide Atroce Secoue le Nyong-et-So’o

Crime Passionnel à Nkolmetet : Un Féminicide Atroce Secoue le Nyong-et-So’o
12:03
Affaire de Bertoua : vingt élèves interpellés pour prostitution en groupe

Affaire de Bertoua : vingt élèves interpellés pour prostitution en groupe
11:43
Martinez Zogo : trois ans après un crime impuni, la justice camerounaise à l'épreuve

Martinez Zogo : trois ans après un crime impuni, la justice camerounaise à l'épreuve
11:18
Mort d’Amumba : le choc de la disparition d’une légende de la musique camerounaise

Mort d’Amumba : le choc de la disparition d’une légende de la musique camerounaise
08:10
Les nouveautés de l’édition 2026 : une dynamique renforcée pour un salon incontournable

Les nouveautés de l’édition 2026 : une dynamique renforcée pour un salon incontournable

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo