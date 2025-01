commission mixte France-Cameroun : Réflexions sur les responsabilités historiques et les résolutions :: CAMEROON

Le Rapport de la commission mixte France-Cameroun : Réflexions sur les responsabilités historiques et les résolutions à adopter.

La visite d'Emmanuel Macron au Cameroun en 2022, en pleine tension historique entre la France et son ancienne colonie, a suscité un intérêt renouvelé pour le rapport de la commission mixte France-Cameroun. Cette commission, composée de quatorze experts sous la coprésidence de Ramoni et Blick Bassy, a examiné les implications de la France dans la répression des populations camerounaises luttant pour l'indépendance entre 1945 et 1971. Le rapport final, long de 980 pages, met en lumière des faits historiques troublants et ouvre la voie à des résolutions nécessaires pour la réconciliation entre les deux nations.

Les faits établis dans le rapport soulignent le rôle actif de la France dans la répression violente des mouvements indépendantistes au Cameroun. Des milliers de Camerounais ont perdu la vie, et beaucoup d'autres ont souffert de violations systématiques de leurs droits. La France, au-delà de son rôle colonial traditionnel, a souvent été accusée d’interférer dans les affaires internes du Cameroun, soutenant des gouvernements répressifs pour préserver ses intérêts géopolitiques et économiques. Cette période troublée a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective camerounaise et a semé les graines de la méfiance envers la France.

Pour répondre à ces révélations, l'État français devrait envisager plusieurs résolutions. Premièrement, il est essentiel de reconnaître les erreurs du passé par un acte formel de reconnaissance, accompagné d'excuses publiques pour les souffrances infligées au peuple camerounais. Cette démarche pourrait ouvrir une voie vers une réconciliation plus authentique entre les deux nations. Deuxièmement, le gouvernement français devrait mettre en place des initiatives pédagogiques pour mieux éduquer les Français et les Camerounais sur cette période de leur histoire commune, afin de favoriser une compréhension mutuelle. Enfin, les autorités françaises pourraient envisager d'établir un fonds de soutien pour des projets de développement au Cameroun, comme un geste concret visant à réparer les préjudices causés.

En parallèle, l'État du Cameroun doit également prendre des décisions stratégiques. D'abord, il pourrait demander une collaboration plus étroite avec la France pour documenter et préserver l'histoire des luttes pour l'indépendance. Cela peut inclure des archives communes, des expositions et des manifestations culturelles qui célèbrent l'héritage des luttes camerounaises. En renforçant les liens culturels, le Cameroun pourrait également s'engager à ce que les événements du passé ne se reproduisent jamais. Par ailleurs, dans le cadre des relations diplomatiques, le Cameroun devrait revendiquer une plus grande indépendance dans ses choix politiques et économiques, s’affranchissant d'une dépendance excessive envers la France et visant à établir des partenariats diversifiés avec d'autres nations.

En conclusion, le rapport de la commission mixte France-Cameroun représente une étape cruciale dans le traitement des relations historiques entre les deux pays. Il appelle à des actes de reconnaissance, d'éducation et de réparation de la part de la France, tout en incitant le Cameroun à affirmer son autonomie et à renforcer les liens culturels. Les décisions à prendre de part et d’autre sont essentielles pour bâtir un futur de coopération franche et équilibrée, où le passé douloureux devient une force pour aller de l’avant, dans le respect mutuel et la compréhension. A cet effet, une journée de la Commemoration pourrait être arrêtée d'un commun accord accompagné de la construction d'un monument historique qui symboliserait la Paix, la Réconciliation, la Souverainete éclairée du Cameroun. Ces dispositions une fois entreprises seraient l'expression d'une nouvelle dynamique dans les relations entre les 2 pays comme partenaires traditionnels egaux à part entière.



NB: Ma démarche est une contribution apolitique visant à la conscientisation de nos 2 peuples du droit à la connaissance de l'Histoire qui nous affranchira de toute Passion, Haine, Xenophobie, Discrimation et Esprit de Vengeance.