Camer.be
Justice Populaire à Bansoa : Deux Suspects de Cambriolage Brûlés Vifs
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Justice Populaire à Bansoa : Deux Suspects de Cambriolage Brûlés Vifs :: CAMEROON

La localité de Baneghang, dans l'arrondissement de Penka-Michel, est sous le choc. Ce jeudi 22 janvier, une foule en colère a livré une réponse aussi brutale qu'illégale à une série de cambriolages.

Une foule en colère passe à l’acte

Après avoir écumé plusieurs commerces à Bansoa, Balessing et Bafoussam, deux présumés membres d’un gang criminel ont été rattrapés par des habitants exaspérés. Leur sort a été scellé par un lynchage fatal : ils ont été brûlés vifs sur place, dans un acte de justice populaire qui interroge sur la défiance envers les institutions.

L’enquête judiciaire suit son cours

Si la vindicte populaire a frappé, les forces de l’ordre sont également à l’œuvre. La gendarmerie nationale est intervenue et a procédé à l’interpellation de la compagne du chef de gang présumé à Penka-Michel, soupçonnée de complicité. Un troisième complice est activement recherché. Une enquête a été ouverte pour identifier l’ensemble du réseau et, surtout, pour faire la lumière sur les circonstances de ce lynchage.

Un phénomène qui questionne la société

Cet événement dramatique à Baneghang met en lumière une tension palpable entre l’exaspération face à l’insécurité et le respect de l’État de droit. La justice populaire, bien que condamnée, révèle un malaise social profond.

Où se trouve la ligne entre la légitime colère des populations victimes de l’insécurité et la nécessaire préservation des droits fondamentaux, même pour les présumés criminels ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Bansoa #JusticePopulaire #Cameroun #PenkaMichel #FaitsDivers #Sécurité #Bamileke

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Justice Populaire à Bansoa : Deux Suspects de Cambriolage Brûlés Vifs
Affaire Brand Kamga : la libération s'impose après un retournement judiciaire
Crime Passionnel à Nkolmetet : Un Féminicide Atroce Secoue le Nyong-et-So’o
Affaire de Bertoua : vingt élèves interpellés pour prostitution en groupe
Martinez Zogo : trois ans après un crime impuni, la justice camerounaise à l'épreuve
Les nouveautés de l’édition 2026 : une dynamique renforcée pour un salon incontournable
Yaoundé Ville Propre : Paul Atanga Nji sonne la mobilisation générale
Nécrologie : Le maire de Logone Birni range son écharpe
Paul Atanga Nji et l'insalubrité : Entre sermon politique et faillite publique
USA : Suspension immédiate des visas d’immigration permanente pour le Cameroun
Expo permanente : Barthélémy Toguo dialogue avec Auguste Rodin
Brand Kamga Incarcéré à Kondengui : Un Journaliste Face à une Accusation Controversée
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:32
Le photographe d’Issa Tchiroma traduit devant le Tribunal militaire : l’étau se resserre

Le photographe d’Issa Tchiroma traduit devant le Tribunal militaire : l’étau se resserre
17:40
Justice Populaire à Bansoa : Deux Suspects de Cambriolage Brûlés Vifs

Justice Populaire à Bansoa : Deux Suspects de Cambriolage Brûlés Vifs
16:44
Passeports Diplomatiques : La Récompense qui Fissure le Pouvoir à Yaoundé

Passeports Diplomatiques : La Récompense qui Fissure le Pouvoir à Yaoundé
13:21
Affaire Brand Kamga : la libération s'impose après un retournement judiciaire

Affaire Brand Kamga : la libération s'impose après un retournement judiciaire
12:50
Crime Passionnel à Nkolmetet : Un Féminicide Atroce Secoue le Nyong-et-So’o

Crime Passionnel à Nkolmetet : Un Féminicide Atroce Secoue le Nyong-et-So’o

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo