Présidentielle 2025 au Cameroun : La critique radical d'Éric Chinje sur l'âge et la gouvernance prés

La présidentielle camerounaise de 2025 s'annonce sous tension. Cameroun : un pays à la croisée des chemins, où l'expérience politique se confronte désormais à la nécessité de renouvellement générationnel.

Éric Chinje, ancien rédacteur en chef de la télévision nationale, rompt aujourd'hui le silence avec une critique sans précédent. Sa sortie médiatique cible directement l'éventuelle candidature du président actuel, qualifiant le projet de reconduction comme relevant de "la pure sottise".

L'analyste politique, fort d'un parcours international à la Banque mondiale et la Fondation Mo Ibrahim, pointe un élément crucial : l'âge. Selon lui, gérer un État complexe comme le Cameroun nécessite des capacités physiques et mentales que ne peut plus offrir un dirigeant de 92 ans.

Sa critique s'articule autour de plusieurs axes stratégiques :

- La nécessité d'une vision moderne

- L'adaptation aux défis contemporains

- Le renouvellement des perspectives politiques

Son argumentaire met en lumière les enjeux de gouvernance dans un pays confronté à des défis multidimensionnels : sécuritaires, économiques et sociaux.

La politique camerounaise traverse manifestement un moment charnière, où l'expérience doit désormais cohabiter avec l'innovation et le dynamisme.