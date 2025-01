CAMEROUN :: Les démissions se suivent et se succèdent: Le RDPC se vide de ses membres :: CAMEROON

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti au pouvoir est en train de se vider de ses membres. Après les démissions de Bouba Dalil, secrétaire de la sous section du RDPC à Mora dans l’Extrême-Nord, Ewane Jacob du Moungo, 27 membres du Rdpc dans le Ndé et autres, les responsables à la base sont en train de tourner le dos au parti de Paul Biya.

Membre influent du RDPC dans la Mémé (Sud-Ouest), Elonge Andrew a décidé de quitter le parti. «Après une concertation approfondie avec les membres de ma sous section dont je suis membre, j’ai décidé de démissionner du parti politique RDPC pour la république», fait-il savoir.

Cette décision, à l’entendre, a été le résultat d’une longue réflexion entamée dès le début des affrontements armés liés à la crise anglophone. Il a décidé de se consacrer pleinement à l’édification d'un Mouvement Citoyen qui se veut une plateforme, orientée vers la prise en charge des besoins et aspirations de ses concitoyens.

Aussi, avec le processus de massification de ce Mouvement, notamment durant la période des parrainages, l’ambition de ses animateurs est d’œuvrer davantage à son développement pour le faire évoluer en Mouvement non partisan. Non sans inviter les concitoyens à le rejoindre dans ledit Mouvement, «porteur d’un avenir radieux pour les régions du Sud-Ouest, Nord-Ouest et le Cameroun». A t-il conclu