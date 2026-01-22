CAMEROUN :: Affaire de Bertoua : vingt élèves interpellés pour prostitution en groupe :: CAMEROON

Vingt élèves et quatre présumés proxénètes ont été déférés mardi devant le procureur de la République suite au démantèlement d’un réseau de prostitution scolaire à Bertoua. Les faits, qui choquent l’opinion publique, se sont déroulés dans une résidence privée du quartier Mokolo 3.

Une soirée d'anniversaire comme couverture

Selon les éléments de l’enquête, les faits se sont produits lors d’une fête d’anniversaire. Cette célébration servait de couverture à une soirée à caractère sexuel impliquant des mineurs. Neuf filles et onze garçons du Lycée Bilingue de Bertoua ont été identifiés parmi les participants. Les instigateurs seraient des jeunes non scolarisés qui ciblent méthodiquement les établissements scolaires pour recruter leurs victimes.

Interpellations et suivi judiciaire

Les élèves, auditionnés en présence de leurs parents et de leurs chefs d’établissement, ont été relâchés à l’issue de leur garde à vue. Cette procédure vise à privilégier une approche éducative et préventive pour les mineurs impliqués. En revanche, le sort des quatre présumés proxénètes, majeurs, est différent. Ils ont été placés en garde à vue et seront jugés pour des chefs d’accusation graves, notamment le détournement de mineurs et la corruption de la jeunesse.

Un phénomène qui alerte les autorités

Cette affaire met en lumière un phénomène inquiétant de prédation sexuelle sur les mineurs en milieu scolaire dans la région de l’Est du Cameroun. Elle soulève des questions cruciales sur la vulnérabilité de la jeunesse et les mécanismes de protection à renforcer. Les enquêteurs tentent de déterminer l’ampleur réelle de ce réseau et ses éventuels liens avec d’autres activités criminelles.

La communauté éducative sous le choc

À Bertoua, la nouvelle a provoqué un profond émoi. Parents d’élèves et corps enseignant du Lycée Bilingue s’interrogent sur les signes avant-coureurs possibles et les moyens de prévention. Cette affaire sert de rappel brutal sur les défis de protection de l’enfance et sur l’impératif d’un dialogue renforcé entre familles, écoles et autorités.

Face à la révélation de tels agissements, une question s’impose : comment mieux armer les adolescents contre les pièges de la prédation sexuelle sans pour autant sacrifier leur nécessaire éducation à la vie affective ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp