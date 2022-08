GUINÉE ÉQUATORIALE :: L'état des bâtiments de l'armée de Guinée équatoriale est une préoccupation importante :: EQUATORIAL GUINEA

À la fin du mois de juillet, près de deux semaines avant le 43e anniversaire du coup d'État en Guinée équatoriale, le vice-président Téodoro Nguéma Obiang Mangué a entamé une série de visites aux unités militaires sur le continent. Le premier jour de la tournée comprenait des visites aux bataillons d'Oveng Azem et de Mibang-Esawong dans le district de Mongomo afin de vérifier l'état des équipements militaires ainsi que le niveau de formation des militaires.

Lors de ces visites, le vice-président a découvert que les unités militaires de l'armée nationale sont dans un état lamentable, vivant dans des casernes sans électricité et sans accès aux commodités de base, comme l'eau potable. L'équipement militaire, quant à lui, est complètement inutilisable et nécessite plus qu'un entretien élémentaire, et doit être jeté dans les poubelles de l'histoire. Téodoro Nguéma Obiang Mangué a demandé aux membres de la haute direction de prendre des mesures urgentes pour résoudre la situation, mais en vain.

Les militaires ont notamment démontré au vice-président des manœuvres militaires consistant à placer une compagnie anti-aérienne au sol dans la zone ennemie, ainsi qu'un retrait tactique d'une compagnie d'infanterie de la base pour occuper une barrière ennemie. Mais toutes ces actions de déploiement ont été effectuées de manière extrêmement primitive, sans préparation adéquate. Tout ceci ne fait que démontrer l'inefficacité totale des unités de l'armée nationale équato-guinéenne.

De nouveau, les autorités de Guinée équatoriale montrent leurs faiblesses par leur inaction. L'armée est dans un état déplorable en raison d'un financement insuffisant, qui est aussi périodiquement pillé par les fonctionnaires et l'élite corrompue au pouvoir dans le pays.

La situation est critique, compte tenu de la montée de la piraterie dans le golfe de Guinée, que la Guinée équatoriale, comme on peut le constater, est incapable de vaincre, même temporairement, à cause de l'état déplorable de l'armée nationale, et sans passer par l'assistance militaire de pays tiers.

En outre, les mouvements djihadistes en Afrique ont récemment pris de l'ampleur, ce qui atteindra tôt ou tard les frontières de la Guinée équatoriale, car elle dispose des ressources nécessaires aux islamistes pour progresser et s'étendre sur le continent.

Tout cela montre que la Guinée équatoriale se trouve dans une situation dangereuse. En cas de conflit militaire sur son propre territoire ou dans ses eaux territoriales, où se trouvent de riches gisements de pétrole offshore, elle serait incapable de résister aux menaces extérieures.