CAMEROUN :: Maurice Kamto dénonce les échecs du régime et annonce sa candidature pour 2025 :: CAMEROON

Dans son message de fin d’année 2024, Maurice Kamto, président national du MRC, a dressé un bilan accablant de la situation du Cameroun. Il a dénoncé l’échec du régime en place sur tous les fronts : sécurité, économie, éducation et infrastructures. Les conflits dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest persistent, tout comme les attaques de Boko Haram. Sur le plan économique, il a critiqué l’endettement croissant, la hausse des prix des denrées de base et la mauvaise gestion des ressources publiques.

Kamto a également dénoncé les subventions imaginaires sur les carburants, révélant que les Camerounais paient plus du double du prix de revient. Il a promis, en cas d’accession au pouvoir, de ramener le prix du litre de super à environ 480 FCFA et de construire une raffinerie moderne pour réduire les coûts.

En vue de l’élection présidentielle de 2025, Kamto a officiellement annoncé sa candidature, appelant à un changement par l’alternance politique. Il a présenté sa vision d’un Cameroun moderne, solidaire et prospère, contrastant avec ce qu’il décrit comme un régime passéiste et corrompu. Il a également proposé un dialogue national inclusif pour résoudre la crise anglophone, incluant la possibilité d’un fédéralisme.

Kamto a lancé un appel à l’unité et à la mobilisation pour des élections transparentes et apaisées, tout en dénonçant les pratiques antidémocratiques de l’ELECAM et les ingérences étrangères. Il a exhorté les Camerounais à s’inscrire massivement sur les listes électorales et à participer activement à la construction d’un avenir meilleur pour le pays.