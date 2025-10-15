Camer.be
Incertitude post-électorale : pourquoi les résultats mettent-ils 15 jours à être proclamés ?
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Alors que le Cameroun a voté le 12 octobre dernier pour élire son président, l’attention se porte désormais sur la période d’attente, jugée anormalement longue, précédant la proclamation des résultats. Le Conseil constitutionnel camerounais, seule instance habilitée à valider le scrutin, dispose en effet d’un délai pouvant aller jusqu’à quinze jours, un temps suscitant vives critiques et interrogations .

Cette période de quinze jours contraste fortement avec les pratiques d’autres démocraties africaines, où les résultats sont souvent annoncés en quelques jours, comme au Ghana, où la transparence est érigée en principe. Au cœur des préoccupations, la composition de cette institution est pointée du doigt. L'opposante Kah Walla, affirme que dix des onze membres du Conseil constitutionnel sont directement affiliés au RDPC, le parti au pouvoir, ce qui jetterait une ombre sur son impartialité . Cette situation alimente les craintes que ce laps de temps ne soit mis à profit pour « arranger » les procès-verbaux en faveur du président sortant, Paul Biya, candidat à un nouveau mandat .

Le ministère de l’Administration territoriale, dirigé par Paul Atanga Nji, a d’ores et déjà averti que toute annonce non autorisée des résultats serait considérée comme une « haute trahison », renforçant le climat de défiance . Ce délai de quinze jours, le plus long du continent selon plusieurs observateurs, est perçu comme un facteur permettant d’entretenir le flou et de potentialiser les contestations.

Dans un contexte où la confiance des citoyens envers les institutions est cruciale, cette attente devient un véritable enjeu de transparence électorale pour la crédibilité du scrutin et la stabilité du pays. Tous les regards sont désormais braqués sur le Conseil constitutionnel, dont la décision est imminente.

