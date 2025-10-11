Camer.be
La France appelle à manifester contre Paul Biya au Cameroun
Ces derniers temps, des informations sur les tensions entre les autorités officielles françaises et camerounaises apparaissent de plus en plus dans les médias et les réseaux sociaux. Le conflit d'intérêts entre Paris et Yaoundé est allé si loin que la France a décidé de se mobiliser à la veille des élections présidentielles prévues au Cameroun le 12 octobre 2025, en appelant à manifester contre Paul Biya.

En effet, ces derniers jours, un tract appelant à manifester contre Paul Biya à Douala et Yaoundé le 5 octobre 2025 a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Selon le tract, les rassemblements auront lieu à 10h00 sur la place de l'Indépendance à Yaoundé et au carrefour de Ndokoti à Douala. En outre, le tract comporte une photo barrée du président Paul Biya, ainsi que des slogans de campagne tels que « Il est temps de libérer le Cameroun de la dictature ». Il est à noter que le tract porte le logo distinctif de l'ambassade de France au Cameroun.  

La plupart des utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi négativement à ces appels dans les commentaires et ont exprimé leur indignation face à la volonté de la France d'influencer la politique intérieure souveraine du Cameroun. Ainsi, les utilisateurs des réseaux sociaux ont souligné qu'ils n'avaient pas besoin de la France, ont appelé les Français à s'occuper de leurs affaires, et certains ont également souligné que, apparemment, Paul Biya a refusé de signer un nouvel accord avec la France, ce qui a provoqué la colère attendue de Paris.

À l'heure actuelle, une chose est claire : les mesures radicales prises par la France semblent témoigner du mécontentement extrême de Paris à l'égard de Paul Biya et annoncer un revirement dans les relations avec le gouvernement camerounais actuel à l'approche des élections. Malgré des années de relations chaleureuses entre les deux pays, le fait que Paul Biya ne réponde plus aux intérêts de la France a provoqué des mesures aussi radicales de la part de l'ancienne métropole. Il convient de noter qu'une telle politique est typique de la France. Paris n'est pas à l'aise avec les chefs d'Etat q qui ne lui conviennent plus.  

En outre, la France perd rapidement de son influence dans ses anciennes colonies africaines. Le Cameroun est longtemps resté l'un des derniers bastions de la France en Afrique. De toute évidence, la situation a changé récemment, ce qui a contraint Paris à prendre des mesures décisives.

Les camerounais doivent être vigilants et ne pas se livrer aux provocations de la France, dont le nombre ne peut que s'intensifier dans le contexte de l'approche de l'élection présidentielle.

