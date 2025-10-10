CAMEROUN :: Appel à la sagesse des élites, leaders d’opinion, chefs politiques et professionnels des médias :: CAMEROON

La répétition des schémas populistes et violents de 1992 et 2011, serait une grave erreur qui enfoncerait le pays dans une spirale incontrôlable, honteuse, déplorable, dangereuse et nuisible pour plusieurs générations. Il faut savoir apprendre des erreurs du passé pour mieux affronter le présent et envisager le futur.

Dimanche 12 octobre 2025, nous irons tous aux urnes. Nous serons plus de sept millions à nous diriger vers les bureaux de vote, pour accomplir un devoir de citoyenne et de citoyen. Rien d’extraordinaire et quasiment rien de nouveau, sauf que c’est une élection présidentielle, et ça n’arrive pas tous les ans, constitutionnellement.

Notre responsabilité première, c’est que cet événement ne trouble pas notre conscience et ne crée aucune situation ni avant, ni pendant, ni après qui puisse mettre notre vivre ensemble en péril. Nous devons tous nous y atteler, quelle que soient nos opinions et nos ambitions. Préserver la paix et voter dans la discipline.

C’est le lieu de convoquer le passé, de revisiter nos actes et nos positions, quand loin en arrière, nous avions été confrontés aux mêmes interpellations de l’histoire. La démarche vaut la peine, face aux bruits que certains font, en nous promettant toutes sortes de malheurs et de dérives sortis tout droit de leur imagination. Il est important voire crucial, que chacune et chacun mesure la portée de son discours, de ses actes directs et indirects, de ses combines et petits commentaires.

Un président de la république ne s’achète pas et ne se façonne pas sur le marché de la rumeur et des menaces fantaisistes. A ceux qui veulent se lever avec la tête en feu et la langue devenue une lance de provocation et de colère, je conseille vivement de réfléchir par deux fois, sur ce que de tels débordements nous a donné par le passé, avec les douleurs et des plaies incurables.

Plus que jamais, il faut penser à demain et au lendemain, en se projetant dans un gouvernement de rassemblement, de mission et de construction vigoureuse de notre pays. C’est ce que nous devons cultiver, et non des appels ou des souhaits de flammes, attisés avec le concours de certains mercenaires et médias étrangers à la solde de la haine et des vengeances gratuites.

Le Cameroun, hier comme aujourd’hui et comme demain et après-demain, est à construire et non à détruire.

Puisse nos ancêtres guider nos pas vers la paix.

