La vulgarisation de la langue des signes comme droits humains
CAMEROUN :: La vulgarisation de la langue des signes comme droits humains :: CAMEROON

A l’initiative de l’association nationale des sourds et malentendants du Cameroun, la ville de Bafoussam, a connu le 28 septembre dernier, les séquences de la 8e journée internationales de la langue des signes.

Promoteur du Centre d’éducation spécialisé et de réhabilitation  des sourds et malentendants (Cersom) et président de l’Association nationale des sourds et malentendants du Cameroun, Innocent Djonthé, rêve grand en matière d’amélioration des conditions de vie  des personnes atteintes par cet handicap . Pour lui,  les langues de signes ne constituent pas un simple outil de communication ; elles sont des langues à part entière avec leur culture, leur grammaire et leur histoire. Cette Journée Internationale des langues des signes, faut-il la rappeler, a été proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2017, dans sa résolution 72/161, elle met l’accent sur la nécessité de préserver les langues des signes en tant qu’élément essentiel de la diversité linguistique et culturelle à l’échelle mondiale et de favoriser l’accès aux services de l’information, de communication et à une éducation de qualité dans ces langues. Elle est, en principe fixée au 23 septembre de chaque année, mais sa célébration peut s’étendre sur une semaine.

La cérémonie portée ce 28 septembre 2025 par le   Cersom/cobicersom de  Bafoussam affichait un programme riche et diversifié. La célébration de la journée internationale  de la langue des signes le dimanche 28 septembre 2025 a débuté par un  rassemblement à l’ ex  mairie rurale lieu-dit « sapeur-pompier ». Une marche sportive avec pour  départ carrefour Mairie rural (sapeur-pompier) et pour arriver  carrefour Madelon en passant par les  – marché B – marché A avec une escale à hôtel de ville de Bafoussam. La chute de cette marche au  Cersom/cobicersom)  a été ponctuée par l’exécution de l’hymne nationale du Cameroun  en langue de signes. Les  activités sportives dirigées par  monsieur  Kanmogne Diderot ont connu deux séquences. Premièrement, il y a eu match de football féminin entre les anciennes élèves du Cersom-Cobicersom et les actuels élèves. Deuxièmement, en football masculin, les équipes ont présenté ce schéma anciens contre actuels élèves. Par la suite, Nadine Kembou a expliqué en profondeur le thème de cette journée dans une salle pleine.

Il ressort de cette communication, appuyée par Innocent Djonthé, que, pour cette année 2025, placée sous le thème : « Pas de Droits l’Homme sans Droit en langues de langues signe », il s’agit d’un appel continu au respect des Droits des personnes sourdes. En effet, l’Association nationale des sourds et malentendants du Cameroun (Anscam) tient  à l’accessibilité des services en langue des signes. Les langues des signes doivent être officiellement reconnues car, défendre les Droits Humains, c’est entendre toutes les voix, même celles qui s’expriment avec les mains. Cette célébration, faut-il, le mentionner, mettra en exergue, la richesse, la diversité et la dignité que revêtent ces langues visuelles très souvent ignorées et mal connues du commun de mortels.

Ce sont des véritables ponts pour l’accès aux services de bases savoir l’éducation, la santé et l’emploi pour des millions des personnes sourdes et malentendantes dans le monde.

L'actualité en vidéo