-
© Camer.be : Guy Modeste Dzudie
- 25 Sep 2025 09:00:00
- |
- 296
- |
-
CAMEROUN :: Nouvelle année au Cersom: Des bons résultats scolaires pour les enfants sourds et malentendants :: CAMEROON
Les parents d’élèves sont rassurés quant à la qualité des enseignements. Mais le promoteur, Innocent Djonthé, tend les mains vers les âmes généreuses afin qu’elles soutiennent l’alimentation des pensionnaires de cette école.
Lauréate à la session 2025 du Probatoire de l’enseignement général série D, Nick Messimé, a renouvelé son inscription au collège privé bilingue du Centre d’éducation spécialisé et de réhabilitation des enfants sourds et malentendants de Bafoussam (Cersom) dans le cadre de l’année scolaire 2025-2026.
Elle compte décrocher le Baccalauréat scientifique en fin d’année. S’exprimant en langage des signes, elle explique tout se passe bien pour l’instant. En fait, elle indique se sentir à l’aise dans cet environnement qu’elle fréquente depuis des années. Elle se réjouit d’avoir obtenu son examen avec bravoure. Comme tous ses autres camarades des séries C et D confondues.
Relativement aux autres examens officiels, le Cersom a enregistré 100%. Il s’agit notamment du Certificat d’étude primaire(Cep), du brevet d’étude du premier cycle(Bepc), du probatoire et du Baccalauréat enseignement général série. Ce qui constitue un motif de fierté pour Innocent Djonthé, le promoteur de cette structure qui forme depuis plus de trois décennies des enfants sourds et malentendants au quartier Banengo à Bafoussam.
Herman Ndé, enseignant, est lui aussi à l’œuvre depuis la rentrée scolaire. Il est engagé à fournir davantage d' efforts pour un rendement optimal. Il tient à « enseigner efficacement pour une insertion sociale et professionnelle de l’enfant sourd et malentendant ». « Je me suis amélioré en langage des signes. La communication entre moi et les élèves. Je vais continuer à travailler afin que nous ayons toujours 100% aux examens officiels », explique-il.
Cette performance des enseignants et de tous les membres du staff de l’école primaire ou du secondaire du Cersom est appréciée par des parents d’élèves. « Il y a du sérieux ici. Depuis que l’enfant y est, je me sens rassuré », témoigne Vichy Djeyep, un parent d'élève résidant à Yaoundé.
« Nous avons besoin du soutien »
Innocent Djonthé, le promoteur de cet établissement, salue les efforts faits au niveau des directions des examens officiels et de l’office du Baccalauréat à Yaoundé dans le sens de la prise en compte des spécificités des enfants sourds et mandants dans le cadre de l’évaluation et des corrections lors des examens officiels. Seulement, il déplore le manque de moyens financiers pour nourrir les enfants sourds et malentendants dont la majorité est constituée des internes. « Il faut nourrir convenablement et soigner ces enfants. Nous avons besoin de soutien pour notre cantine scolaire. Nous avons besoin de médicaments et de produits de première nécessité. Ce n’est pas facile. Nous avons besoin du soutien des bienfaiteurs pour maintenir nos performances et encadrer la jeunesse camerounaise », soutient le fondateur du Cersom.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Nouvelle année au Cersom: Des bons résultats scolaires pour les enfants sourds et malentendants
LE PREMIER MINISTRE JOSEPH DION NGUTE POSE LA PREMIERE D’UNE USINE DE BAUXITE
TA’A TADIE TSEMO veut explorer la science ancestrale Africaine à travers les Mathématiques
Mifi : Mbe Idriss Confiance clôture sa caravane humanitaire en apothéose
Le Malawi : une transition démocratique qui inspire le Cameroun à la veille du 12 octobre
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1015167
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 552911
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 440211
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385049
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 208341
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 202982