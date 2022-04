CAMEROUN :: Yango se lance dans le service de livraison à Douala :: CAMEROON

Yango Delivery est un nouveau service de livraison porte à porte qui est maintenant disponible à Douala. Le service assure la livraison de colis le même jour dans toute la ville.

Les utilisateurs peuvent commander un coursier via l'application Yango en quelques clics seulement; Il s’agit de la même application qui permet de commander une course. Votre course arrive dans 15 minutes pour récupérer votre colis. La plupart des commandes sont livrées dans un délai moyen d'une heure et le paiement peut être effectué en espèces par l'expéditeur auprès du livreur.

La livraison Yango est disponible pour les colis pesant jusqu'à 20 kg et les prix commencent à 120 Franc Cfa. Pour utiliser le service, l'utilisateur doit choisir l'un des tarifs «Voiture» ou «Moto» dans la nouvelle section «Livraison». Ensuite, l'expéditeur doit indiquer le numéro de téléphone du destinataire; c’est livraison pratique de porte-à-porte est incluse dans le prix et permet de gagner en temps. L'expéditeur et le destinataire peuvent suivre le colis sur leur téléphone en temps réel. Ils savent exactement où se trouve le coursier et son heure d'arrivée prévue. Cette transparence rend les livraisons fiables.

Les livraisons sont effectuées par des partenaires de longue date et afin d'accroître la fiabilité des coursiers, Yango vérifie leur identité de manière scrupuleuse avant de leur donner accès aux commandes. En outre, ils suivent une formation spéciale pour comprendre comment fournir le service et ce qu'il faut faire en cas de situations délicates. Après la formation, les coursiers passent un test, et en cas de réussite, ils ont accès aux commandes. De plus, l'équipe d'assistance est disponible à tout moment pour résoudre les problèmes et assurer le bon déroulement des livraisons.

Nombreuses sont les entreprises qui utilisent Yango Delivery pour améliorer l'expérience client, en permettant à leurs clients de recevoir leurs commandes dans les 30 à 60 minutes. Parmi les principaux clients figurent les petites et moyennes entreprises, mais aussi des restaurants, des épiceries, ainsi que des entreprises de commerce électronique. Les utilisateurs de Yango Delivery peuvent également confier leurs tâches quotidiennes aux coursiers, comme la remise de documents ou le retrait d'une commande dans un magasin.

Le Cameroun est le deuxième pays d'Afrique où Yango Delivery opère, après la Côte d'Ivoire. Yango est un service de covoiturage qui exerce des activités de mobilité et de livraison dans plusieurs pays d'Europe, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, au Sénégal et en Zambie.

L'application Yango est disponible pour IOS et Android en anglais, français et autres langues gratuitement.