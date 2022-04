CAMEROUN :: Kidnapping du docteur Olivia Dissongo: Les suspects passent aux aveux :: CAMEROON

Les cinq individus présentés à la presse ce lundi, 18 avril 2022 ont relaté les conditions dans lesquelles ils ont réalisé leur forfait

C’est par un appel téléphonique. Que tout a commencé.Au bout du fil, l’un des ravisseurs qui se présente comme étant le président de l’Ordre national des médecins du Cameroun. L’échange tourne autour de l’entretien d’embauche pour un emploi dans une structure internationale. C’est au cours de cet « entretien d’embauche » qu’elle sera finalement retenue comme otage. Ses bourreaux vont prendre une photo d’elle ligotée et vont demander une rançon sa famille. “‘ Nous avons formulé une demande de rançon de 200 millions Fcfa. La victime était dans un appartement au quartier Bonapriso en attendant le paiement de la rançon par sa famille. Nous avons donné un délai de 48h”, relate Ulrich Tamto Wato le cerveau de la bande.

Malgré cet ultimatum ladite rançon ne sera pas versée. Un retard très mal perçu par les ravisseurs parceque mettant en mal leur plan. Embarrassés, les ravisseurs disent avoir pensé à la libération de leur proie. Et pour brouiller la piste des éléments de la police judiciaire où une enquête a été ouverte dès le jour de l’enlèvement, les ravisseurs vont rallier par moto les villes de Kampo, Dizangue, Kribi, Edea. Dans chacune de ces villes, ils vont émettre des appels en direction de la famille de la victime, afin de mettre les enquêteurs sur de fausses pistes. Jusqu’à enterrer Le téléphone de la victime sous un arbre sur l’axe Edea- Kribi.

Sentant l’étau se resserrer autour d’eux, Les ravisseurs vont abandonner leur victime dans l’appartement et prendre la fuite. Le Dr Olivia Dissongo Joki sera retrouvée le 11 Avril 2022. Ses ravisseurs seront interpellés deux jours plus tard. L’enquête diligentée par la Drpj, les éléments du commissariat central d’Édéa et du commissariat spécial de Kribi a permis de mettre la main sur 5 hommes. Au cours de la reconstitution des faits débutée le dimanche 17 Avril et terminée par la présentation à la presse des suspects, ces derniers vont expliquer comment s’est fait le contact avec la victime.

Il en ressort que c’est Pendant un séjour à l’hôpital de district de Nylon comme garde-malade auprès de son frère aîné,que le cerveau de ce groupe a eu le temps de sympathiser avec le Dr Olivia, avec qui il a échangé de contact téléphonique. Ulrich Tamto Wato 27 ans, mécanicien et commerçant ; Michael Kamdem 23 ans, commerçant au marché Nkololoun ; Roméo Todjom ; Derrick Fotso et Victor Tchuente Fotso ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala.