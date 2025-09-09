Camer.be
Présidentielle 2025: Bello Bouba cherche les faveurs du Fo’o Sokoudjou à Bamendjou
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Présidentielle 2025: Bello Bouba cherche les faveurs du Fo’o Sokoudjou à Bamendjou :: CAMEROON

Le candidat de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 prône le retour à la République unie du Cameroun. Il se dit déterminé à faire le tour du Cameroun, contrairement à «  un candidat qui battra campagne par procuration ou suivant les très hautes instructions ».

Inhumé le samedi 06 septembre 2025 dans  son village natal à Bameka, Jean Pierre Noumbou, ancien coordonnateur régional de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès(Undp) est le grand absent du meeting tenu le dimanche 07 septembre 2025 par l’homme qu’il a politiquement soutenu pendant plus de trois décennies. 

Candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain, Bello Bouba a rencontré Jean Philippe Rameau Sokoudjou, chef supérieur de Bamendjou.

L’ancien ministre du Tourisme et des loisirs a échangé avec l’autorité traditionnelle sur les contours de la construction des forces de l’opposition en vue de la mise hors du butoir du système Biya dans le cadre de l’échéance électorale d’octobre prochain.

Le triomphe de l’intérêt général

Après cette escale à la chefferie supérieure Bamendjou, le patron de l’​Undp a retrouvé les militants, sympathisants et potentiels électeurs de l’Undp réunis au stade de l’école de l’église évangélique du Cameroun paroisse de Toungang à Baleng dans la commune de Bafoussam IIème. M. Dassi, président de la fédération départementale de l’Undp dans la Mifi, a pris la parole en premier pour réserver un accueil chaleureux au candidat de son parti et exprimé le vœux des militants de l’Undp qui souhaitent le voir s’installer à Etoudi après le 12 octobre prochain pour redonner espoir à un peuple essoufflé par 40 de monolithismes politique. 

A sa suite, Jean Tsomelou, ancien sénateur issu des rangs du Front social-démocrate (Sdf en anglais) et coordonnateur régional de l’équipe de campagne de l’Undp a pris la parole pour témoigner de l’engagement des populations de la région de l’Ouest à travailler pour l’avènement d’une nouvelle république, la république unie du Cameroun. 

Pour ce, il souhaite que la coalition des forces pour l’alternance soit effective. Il recommande aux et aux autres de mettre les considérations liées au positionnement personnel et à la guerre des egos pour le triomphe de l’intérêt général. Il ne pense que « Bello Bouba, homme d’expérience et d’espérance » présente le profil du candidat qui sera soutenu par toute l’opposition le 12 octobre prochain. Une position soutenue par l’honorable Paul Tchatchouang, chef traditionnel de Bametcha à Bandjoun, Pierre Sukam, ancien adjoint au maire de la commune de Bafoussam, tous des transfuges du Sdf. 

Aussi, des militants de l’Undp basés dans les départements du Haut-Nkam, du Noun,  de la Menoua se sont joints à leur camarade de la Mifi pour magnifier ce candidat qui ne battra pas campagne « par procuration » ou suivant « les très  hautes instructions ».  Une manière pour les militants de l’Undp de reconnaitre que malgré ses plus de 78 ans, leur champion peut encore palper les réalités des coins et recoins du Cameroun, avant de proposer une solution de relance de l’économie nationale et de lutte contre la pauvreté et divers qui gangrènent ce pays.

Sa volonté de restauration

Pour clore ce meeting, malgré la forte pluie qui s’est abattue sur la ville de Bafoussam, Bello Bouba a pris la parole en personne pour dire sa volonté d’engager la rupture avec le système Biya. Il a parlé de la réforme des institutions républicaines et de la modernisation de l’économie nationale. Il surtout ainsi sur sa volonté de restauration de « la République unie du Cameroun », question pour lui de résoudre la crise anglophone. Surtout qu’avant Bafoussam, il s’est rendu à Buea et Bamenda pour mobiliser ses partisans en vue de la compétition du 12 octobre 2025.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Présidentielle 2025: Bello Bouba cherche les faveurs du Fo’o Sokoudjou à Bamendjou
Présidentielle 2025 : Le « vivre ensemble » comme slogan de campagne du parti au Pouvoir.
MRC : retrait des cartes électeurs et retour de Maurice Kamto au cœur du débat à Yaoundé
MRC Conseil National 2025 : Maurice Kamto et l’avenir de l’opposition camerounaise
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
Élections régionales 2025 au Cameroun : Paul Biya convoque le scrutin pour le 30 novembre
Paul Biya absent à Pékin et candidat invisible à la présidentielle de 2025
Issa Tchiroma dénonce l'abandon du Septentrion par ses élites avant la présidentielle
MRC : pourquoi les réunions internes inquiètent plus que les meetings
L’ONU alerte sur les restrictions de l’espace civique avant la présidentielle
Présidentielle 2025 : 11 contre Paul Biya
Le MRC dénonce les entraves démocratiques et répond à Jeune Afrique
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:34
Un Forum des Associations ensoleillé et vibrant au cœur du 19ème arrondissement

Un Forum des Associations ensoleillé et vibrant au cœur du 19ème arrondissement
12:14
Polémique Cameroun-Cap-Vert : La Délégation de 78 Personnes en Question

Polémique Cameroun-Cap-Vert : La Délégation de 78 Personnes en Question
09:49
Les Mbum à la croisée des chemins : l’Histoire par Olivier Boumane

Les Mbum à la croisée des chemins : l’Histoire par Olivier Boumane
09:30
Présidentielle 2025: Bello Bouba cherche les faveurs du Fo’o Sokoudjou à Bamendjou

Présidentielle 2025: Bello Bouba cherche les faveurs du Fo’o Sokoudjou à Bamendjou
00:44
Bello Bouba ou Tchiroma, l'opposition choisira son candidat le 13 septembre

Bello Bouba ou Tchiroma, l'opposition choisira son candidat le 13 septembre

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo