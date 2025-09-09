CAMEROUN :: Présidentielle 2025: Bello Bouba cherche les faveurs du Fo’o Sokoudjou à Bamendjou :: CAMEROON

Le candidat de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 prône le retour à la République unie du Cameroun. Il se dit déterminé à faire le tour du Cameroun, contrairement à « un candidat qui battra campagne par procuration ou suivant les très hautes instructions ».

Inhumé le samedi 06 septembre 2025 dans son village natal à Bameka, Jean Pierre Noumbou, ancien coordonnateur régional de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès(Undp) est le grand absent du meeting tenu le dimanche 07 septembre 2025 par l’homme qu’il a politiquement soutenu pendant plus de trois décennies.

Candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain, Bello Bouba a rencontré Jean Philippe Rameau Sokoudjou, chef supérieur de Bamendjou.

L’ancien ministre du Tourisme et des loisirs a échangé avec l’autorité traditionnelle sur les contours de la construction des forces de l’opposition en vue de la mise hors du butoir du système Biya dans le cadre de l’échéance électorale d’octobre prochain.

Le triomphe de l’intérêt général

Après cette escale à la chefferie supérieure Bamendjou, le patron de l’​Undp a retrouvé les militants, sympathisants et potentiels électeurs de l’Undp réunis au stade de l’école de l’église évangélique du Cameroun paroisse de Toungang à Baleng dans la commune de Bafoussam IIème. M. Dassi, président de la fédération départementale de l’Undp dans la Mifi, a pris la parole en premier pour réserver un accueil chaleureux au candidat de son parti et exprimé le vœux des militants de l’Undp qui souhaitent le voir s’installer à Etoudi après le 12 octobre prochain pour redonner espoir à un peuple essoufflé par 40 de monolithismes politique.

A sa suite, Jean Tsomelou, ancien sénateur issu des rangs du Front social-démocrate (Sdf en anglais) et coordonnateur régional de l’équipe de campagne de l’Undp a pris la parole pour témoigner de l’engagement des populations de la région de l’Ouest à travailler pour l’avènement d’une nouvelle république, la république unie du Cameroun.

Pour ce, il souhaite que la coalition des forces pour l’alternance soit effective. Il recommande aux et aux autres de mettre les considérations liées au positionnement personnel et à la guerre des egos pour le triomphe de l’intérêt général. Il ne pense que « Bello Bouba, homme d’expérience et d’espérance » présente le profil du candidat qui sera soutenu par toute l’opposition le 12 octobre prochain. Une position soutenue par l’honorable Paul Tchatchouang, chef traditionnel de Bametcha à Bandjoun, Pierre Sukam, ancien adjoint au maire de la commune de Bafoussam, tous des transfuges du Sdf.

Aussi, des militants de l’Undp basés dans les départements du Haut-Nkam, du Noun, de la Menoua se sont joints à leur camarade de la Mifi pour magnifier ce candidat qui ne battra pas campagne « par procuration » ou suivant « les très hautes instructions ». Une manière pour les militants de l’Undp de reconnaitre que malgré ses plus de 78 ans, leur champion peut encore palper les réalités des coins et recoins du Cameroun, avant de proposer une solution de relance de l’économie nationale et de lutte contre la pauvreté et divers qui gangrènent ce pays.

Sa volonté de restauration

Pour clore ce meeting, malgré la forte pluie qui s’est abattue sur la ville de Bafoussam, Bello Bouba a pris la parole en personne pour dire sa volonté d’engager la rupture avec le système Biya. Il a parlé de la réforme des institutions républicaines et de la modernisation de l’économie nationale. Il surtout ainsi sur sa volonté de restauration de « la République unie du Cameroun », question pour lui de résoudre la crise anglophone. Surtout qu’avant Bafoussam, il s’est rendu à Buea et Bamenda pour mobiliser ses partisans en vue de la compétition du 12 octobre 2025.

