Le DG Orange Cameroun et ses collaborateurs tous vendeurs :: CAMEROON

Le temps d’une journée, le 16 janvier 2022, ils ont vidé les bureaux pour aller vers la clientèle. Avec à la tête le Directeur général, ils se sont déployés dans les rues, pour présenter au public ses différents forfaits internet, sensibiliser sur les usages et informer des bons plans tarifaires.

La journée a été déclarée « Journée Tous Vendeurs d’Orange Cameroun » L’ensemble des employés, du bas au top niveau, dans les bureaux, boutiques, ateliers et autres salle de supervision à la rencontre de leurs clients en vue de recueillir leurs avis sur ses offres, produits et services. Passées les deux précédentes années dont elle n’a pas eu lieu à cause de la pandémie du Covid-19, l’opération de proximité initiée par l’opérateur cette année, invite les utilisateurs à se plonger dans l’univers de ses forfaits data via le code d’accès #111#.

Le concept a été decliné par Patrick Benon, Directeur Général de Orange Cameroun « Avec la récente Coupe d’Afrique des nations de Football que la Cameroun a eu le bonheur d’abriter, nous avons pu nous rendre compte que les camerounais sont de plus en plus connectés pour leur travail ou même pour leur plaisir. Il nous est souvent remonté des plaintes relatives à la disparition de crédit internet, c’était là, une bonne occasion de leur présenter des astuces pour une meilleure utilisation de leur crédit data. Nous avons mené cette opération dans plusieurs villes avec l’ensemble de mes collaborateurs, nous descendons dans la rue pour nous assurer que nos clients sont mieux informés pour leur faire vivre une meilleure expérience des offres, produits et services que nous proposons dans nos agences et via notre application MyOrange, disponible sur les plateformes de téléchargement. La qualité de la relation que nous entretenons avec nos clients est un acte très important d’alignement de nos objectifs à nos obligations vis-à-vis de ces derniers. La sensibilisation et l’accompagnement de nos clients est un travail permanent que nous accomplissons avec joie, il est donc nécessaire pour nous de nous rapprocher autant que possible d’eux pour maintenir une relation de qualité»

Pour M. Alain Blaise Batongue, Directeur des Affaires Institutionnelles et Réglementaires, nouvellement arrivé chez Orange Cameroun, « le principe de ces descentes sur le terrain de l’ensemble du personnel sans exception, est de confirmer la proximité avec nos clients dans une démarche qui nous conduit à les rencontrer où ils se trouvent pour discuter avec eux, toucher du doigt les réalités du terrain pour être en mesure d’apporter les réponses adéquates aux attentes de ces derniers car ils sont au centre de nos préoccupations ».