CAMEROUN :: LE LAMIDO DE GAROUA ACCUSÉ D'AVOIR BATTU UN JEUNE À MORT :: CAMEROON

C’est un scénario digne des films hollywoodiens qui vient de se dérouler à Garoua dans la région du Nord ce 1 janvier 2022. Au centre du drame, le tout nouveau lamido de la ville, El Rachidine qui s’illustre de plus en plus par une irresponsabilité ahurissante, voire un gangstérisme poussé. Des actes ignobles dont les conséquences désastreuses viennent de couter la vie à un jeune garçon Aliou Youssef, âgé de seulement de 16 ans à Garoua.

Alerté par sa sœur et intervenant en grand renfort en vue de redresser le jeune garçon, fils de sa demie sœur aînée Mairamou vivant à Laindé, qualifié de têtu, le lamido va faire usage de méthodes draconiennes. L’histoire raconte que lorsque Mme Mairamou, mère de l’enfant demande à son fils qui dormait, d’aller répondre à la convocation de son oncle le Lamido, le fiston refuse et c’est ainsi que le Lamido envoie ses sbires et Dougourous de le prendre de force à Laindé.

El Rachidine va alors enfermer le jeune élève au lamidat, le privant d’école, alors qu’il est titulaire du probatoire. A la place, c’est la bastonnade qui aura droit de cité aux moyens de fouet et à l’eau à l’image d’un prisonnier de guerre que l’on interroge afin d’obtenir des renseignements jugés secrets d’Etat. Un traitement inhumain d’une brutalité inouïe qui coutera la vie au jeune homme au bout de 24 heures, de torture d’une intensité insoupçonnable.

Pris de panique, la lamido va procéder au lavage mortuaire et demander de ramener la dépouille à Laindé chez sa famille et inviter les imams du coin dans l’idée d’enterrer le défunt juste après la prière de 5 heures du matin. Or la tradition demande d’attendre le lever du soleil avant de procéder à ce genre de rituel. Malheureusement l’information va fuiter, certainement par quelqu’un visiblement incapable de supporter cette machination sordide. C’est ainsi que les services de renseignements vont se mettre en branle, la dépouille ayant déjà été mise sous terre à 7 heures au cimetière de Djamboutou.

Très rapidement le gouverneur de la région du Nord sera interpellé par Yaoundé sur le sujet. Il demandera au préfet de vérifier les faits sur le terrain, le procureur de la ville accompagné du préfet de la Benoué et des services de force de l’ordre, sera également mobilisé pour la descente et le corps sera exhumé aux environs de 16 heures et ramené à la morgue. Un moment douloureux et insoutenable pour le public présent car le corps sans vie du jeune homme présentait des déchirures, le sang avait coulé des narines, des oreilles etc. bref, l’on avait plus besoin d’une autopsie, tant les sévices corporels parlaient d’elles-mêmes.

Une enquête est ouverte à l’effet de faire toute la lumière sur ce drame qui jette l’effroi sur toute la population de Garoua et tous ceux qui étaient présents à cette cérémonie d’enterrement en catimini seront interpellés et interrogés. Le lamidat devra donc être scellé et le roi El Rachiddine fils de *feu Yerima Souleymanou* dont pour des raisons que nous reviendrons dans nos prochains articles) sera obligé d’élire domicile dans sa résidence personnelle ou pour sa propre sécurité à la légion de la gendarmerie de Garoua.

Outrée et désabusée par ce comportement indigne d’un rassembleur, les populations entendent prendre d’assaut la résidence du Lamido à l’effet de lui demander des comptes.

Aux dernières nouvelles, il se murmure que le Lamido de Garoua sur instruction du procureur de la République aurait été appréhendé par les éléments de la gendarmerie et serait entre les mains des forces de l’ordre à la Légion et ce depuis 17h30 min.

Selon les témoignages recueillis, les dernières paroles de son fils trainé de force étaient de dire Adieu à sa mère, comme s’il pressentait sa mort proche, car ce n’était pas la première fois qu’il subissait les foudres de son oncle, bien avant même que ce dernier n’accède au trône.

Et pour cause, le Lamido nourrissait une jalousie maladive sans pareille contre ce neveu brillant et très intelligent qui ne manquait pas une occasion de lui poser des questions pièges, toujours axées sur la culture générale. D’ailleurs A 16 ans, le garçon vient de passer avec brio son probatoire.

Tous ses camarades de classe se sont réunis hier autour de la mère éplorée

Malheureusement, la pauvre Mairamou ne verra plus jamais son cher et tendre Papy, comme elle l’appelait très affectueusement. Elle a alerté toute la République en accusant le Lamido d’avoir tué son fils.

Affaire à suivre…