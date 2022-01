CAMEROUN :: Voici les propos du procureur du TGI du Mfoundi qui innocentent Marafa Hamidou Yaya. :: CAMEROON

"Tout s'est bien déroulé jusqu'en août 2002 lorsque Atangana Mebara arrive au SGPR..."

En 2012 , alors que le rouleau compresseur dirigé sur Marafa Hamidou Yaya potentiel et très sérieux adversaire de Paul Biya à la présidence de la république était mis en branle sous le fallacieux prétexte du détournement de fonds publics, avec l'autorisation de la Présidence de la République et l'appui farouche d'Amadou Ali ennemie juré de Marafa, le peuple camerounais avait déjà eu droit par le passé à un lot d'incongruité judiciaire autour de cette lutte anti corruption qui n 'était en réalité qu'une machinerie destinée à éliminer des adversaires politique.

Les affaires liées à l'achat de l'avion présidentiel Sont celles qui ont le plus captivé l'opinion.

Ayant succédé à Marafa Hamidou Yaya au Secrétariat Général à la Présidence de la République, Jean Marie Atangana Mebara ( JMAM) hérite du dossier de cet achat lancé quelques années auparavant et qui suivait bien son cours. Voulant marquer de son empreinte personnelle ce dossier sensible, le nouveau SGPR décidera avec ses acolytes de donner une autre orientation à cet achat ce qui aboutira à la fameuse affaire albatross qui entraînera la condamnation de JMAM pour détournement des fonds liés à l'achat du Bbjet2.

Comment comprendre que Marafa soit poursuivit en 2012 après la condamnation de JMAM pour détournement de ces même fonds ? dans ce dossier ou le tribunal n'a pas pu apporter un seul élément compromettant l'incriminant dans la gestion des ces fonds alloués à l'achat de l'avion présidentiel,Marafa Hamidou Yaya fût néanmoins

Condamné pour complicité intellectuelle de détournement de fonds, démontrant en réalité cette cabale judiciaire montée de toutes pièces par ses adversaires avec la bénédiction de Paul Biya en personne afin de le neutraliser politiquement, à un moment où tous les sondages, tabloides et rapports diplomatiques faisaient de lui le futur « homme fort du Cameroun. »

À la fin de l'instruction de JMAM menée par le juge Pascal Magnaguemabe, le procureur de la république au prés du TGI du Mfoundi en 2010 dans son réquisitoire définitif au parquet, apporte des éléments probants quant à l'innocence de Marafa Hamidou Yaya dans cette affaire.

C'est ainsi que dans ce document, à la rubrique « SUR LE CONTEXTE DES FAITS DEPLORES »

le procureur retrace en quelques lignes la genèse du projet, mentionne le rôle de Yves Michel Fotso, l'offre de GIA Internationale , les conditions de financements de cet avion, avant de souligner les difficultés engendrées par le 11 septembre 2001 et ses implications.

Plus loin le procureur déclare

« Malgré ces pertubations , tout s'est bien deroulé, aussi bien le passage des techniciens de l'Etat Major Particulier de la presidence de la republique chez Boeing à seattle que le choix de la société JET AVIATION à Bâle en Suisse où les aménagements interieurs de l'avion devaient être réalisés, jusqu'en août 2002 lorsque Atangana Mebara Jean Marie est nommé au poste de Secrétaire Général de la Presidence de la republique »

Tout s 'est bien déroulé jusqu’à la venue de Jean Marie Atangana Mebara en 2002 , par ce propos issu de son réquisitoire le procureur par les faits qu'il a lui même si bien énoncé au début, dédouane entièrement Marafa Hamidou Yaya de toute faute de gestion dans cette affaire et c'est la nouvelle orientation donnée par la nouvelle équipe après son départ du SGPR qui engendrera tout ce que nous avons connu autour de cette affaire.

Aujourd'hui marafa est maintenu en dépit de toutes les preuves de son innocence en détention , malgré une décision de l'ONU ordonnant sa libération, malgré les appels incessants du Departement d'Etat americain le l'Internationale Socialiste de la société civile et des ONG de défense des droits de l'Homme.

A partir de ceci douterions nous encore que Marafa n'est pas un prisonnier de droit commun ? Car contrairement à ce qu' affirmait ISSA Tchiroma Bakary alors ministre de la communication la mise et le maintien en détention de Marafa Hamidou Yaya est purement et simplement la volonté du pouvoir politique d’éliminer un potentiel adversaire.

ASMA appelle le peuple et tous les sympathisants à une mobilisation tout azimuts pour la libération de Marafa Hamidou Yaya et de tous les prisonniers politiques, à l’instauration d'un réel dialogue inclusif regroupant tous les fils et forces vives du pays, à l’arrêt de la guerre dans le NOSO et à l'adoption d'un code électoral consensuel,

ASMA (Action Solidaire pour Marafa)

Lire l'article original sur ce lien