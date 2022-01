CAMEROUN :: Yaoundé : Le marché Mvog-Mbi en feu :: CAMEROON

Une partie du marché MVOG-MBI ( 4 ème arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun) a été consumée par les flammes, ce matin du samedi, 29 janvier 2022.

Selon plusieurs témoignages concordants, c'est pourtant hier, vers 20 heures, que les premières étincelles sur le poteau électrique donné comme cause de l'incendie, ont été observées. Des témoins rapportent que c'est aujourd'hui à 5 heures du matin, que l'incendie s'est déclenché.

Plusieurs magasins, boutiques, merceries et salons de coiffure, partis en fumée. Les sapeurs pompiers sont indexés d'avoir été contactés, mais d'être seulement venus à 07 heures du matin, soit deux heures après le début de l'incendie. Ces derniers ne sont pourtant pas loin du marché MVOG-MBI. Des commerçants se sont entre-temps mués en secouristes et soldats du feu. Ils ont pu sauver plusieurs biens, en forçant les portes des entrepôts, et évacuant les marchandises vers des lieux sûrs.

L'arrivée jugée trop tardive des sapeurs pompiers accusés de manque de promptitude, ainsi que d'un détachement de policiers et de gendarmes, a été mal perçue par les commerçants. Pointé du doigt, ENEO la société de production et de distribution d'énergie électrique se défend de son côté, en accusant les commerçants du marché MVOG-MBI, de "branchements frauduleux et de zone incontrôlable". En effet, les commerçants affirment avoir informé l'entreprise sur la dangerosité de ce poteau électrique, et ce, depuis 2020.