CAMEROUN :: Boîtes d’insécurité : La sécurité, pas vraiment la priorité :: CAMEROON

Dans la capitale, les conditions dans lesquelles fonctionnent les établissements de loisir sont une véritable bombe à retardement.

Ambiance grandeur nature au snack-bar «Le Cœur», situé au lieudit « Paquita », au quartier Essos à Yaoundé. Il est 16h. Les responsables et le personnel font la mise en place. De l’autre côté du couloir de cette boîte, des jeunes filles passent les derniers coups de raclette afin de redonner de l’éclat aux carreaux. Il faut se rapprocher pour avoir un vaste aperçu de cet espace. A l’entrée principale, collée au mur, une affiche qui indique : « interdit de fumer ».

Mais, paradoxalement, un jeune homme assis une loge mitoyenne fume à bouche que veux-tu. A en juger par le nombre de mégots de cigarettes sur sa table. Au niveau du plafond, des files de courant électrique sont superposés les uns sur les autres ; avec un long fil de jeux de lumière qui traverse un câble électrique. Tout est au calme, or, il y a quelques années, ce snack-bar avait été le théâtre d’un incendie. Et pourtant, à l’intérieur, extincteur n’est visible. C’est à se demander à quand remonte le dernier contrôle de sécurité effectué dans cet établissement par les services de la commune, notamment celle de Yaoundé 5e, compétente dans ce quartier.

«Le Printemps», situé au carrefour Mvog-Mbi, et «Militaire bar », une espace très couru du lieudit «Deux chevaux » dans l’arrondissement de Yaoundé 4e, présentent pratiquement les mêmes réalités. Dans le premier, par exemple, il n’y a qu’une seule voie qui sert d’entrée et de sortie. Et donc, aucune issue de secours. Les miroirs qui décorent les murs ne laissent aucune place aux extincteurs qui n’ont visiblement jamais existé là-bas. L’une des serveuses rencontrées dans cette boîte semble ne même pas savoir de quoi il est question. Tout comme elle n’a pas l’air de comprendre à quoi servirait bien des portes d’évacuation ou encore l’entretien des installations électriques.

« Il n’y a jamais eu de masse chez nous. Pourquoi devrait-on changer les courants », déclare une serveuse. « Militaire bar » fait un peu la différence, mais est loin d’être à jour de la norme en matière de construction et de fonctionnement des bâtiments recevant du public. A côté de la mention « il est strictement interdit de fumer », les quatre murs portent chacun un extincteurs. Vérification n’a pas été faite s’ils fonctionnent ou pas. Dans la plupart des quartiers de Yaoundé, les débits de boissons se côtoient dans une étouffante promiscuité et ont en partage les mauvaises pratiques en matière de sécurité.

Les cas explosions se multiplient, mais les promoteurs, aidés en cela par le laxisme des autorités administratives et municipales, ne se pressent pas pour se mettre à la norme. Notons qu’entre le 23 et le 24 janvier dernier, la capitale, à elle seule, a enregistré deux cas d’incendie dans deux établissements de loisirs distincts. Le premier s’est produit dans la luit 23 24 au « Liv’s Night-Club » situé au quartier Bastos, avec un lourd bilan de près de 20 personnes décédées et de nombreux blessés graves. Le second est intervenu dans la journée du 24, au snack-bar « Le Maryland », sis au quartier Essos, non loin du lieudit « Titi Garage ».