Jules Alingete Key, le chef de l’Inspection Générale des Finances (IGF) constate les actes posés par le Ministre des Finances avec accord explicite du Premier ministre et du Chef de l’Etat. Mais en même temps, il accuse et condamne Afriland First Bank CD d’avoir respecté ces décisions prises par le Ministre des Finances en accord avec le Chef de l’Etat et le Premier Ministre.

Un article paru sur le site internet www.tsileka.com en date du 21 décembre 2021 fait état d’une requête adressée par Jules Alingete Key, le chef de l’Inspection Générale des Finances (IGF) de la RDC au Directeur général adjoint d’Afriland First Bank CD Patrick Kafindo Zongwe dans le cadre de l’affaire dite COBIL. Nos enquêtes auprès des services financiers de l’Etat nous ont permis d’avoir copie de cette lettre qui date du 21 décembre 2021 et dont la référence est : n°1959/PR/IGF/IG-CS/JAK/BCO/2021. Jules Alingete Key s’y exprime en ces termes : « Afriland First Bank CD a cautionné, en parfaite connaissance de l’irrégularité que cela représentait, la constitution d’une garantie de l’Etat sous forme de séquestre à verser au Compte général du Trésor, garantie constituée en vue d’un crédit à consentir à COBIL SA, entreprise du portefeuille de l’Etat mais sans que le crédit de l’Etat n’ait fait mention de cette garantie de l’Etat ni explicitement ni implicitement. »

Par la suite, le chef de l’IGF évoque la mise en place ultérieure d’un crédit accordé par la Banque centrale à COBIL : « Fin mai 2019, la garantie irrégulière ainsi constituée par la séquestration des recettes de l’Etat avait perdu sa raison d’être à la suite de la mise en place au niveau de la BCC d’une ligne de crédit en faveur des sociétés pétrolières, les recettes séquestrées de 6,9 millions de dollars devraient être également libérées et reversées au compte général du trésor. »

Le chef de l’IGF poursuit avec une injonction : « Le montant total des recettes irrégulièrement placées dans le compte séquestre doit être versé au profit du compte général du trésor. » Il finit sur une pointe de menace de poursuites judiciaires : « Faute pour Afriland First Bank CD de s’exécuter dans les délais réglementaires, dès la réception de la Note de perception de la DGRAD, l’IGF se réserve le droit de poursuivre en justice tous les acteurs concernés par ce dossier pour détournement de deniers publics en bande organisée. »

De quelle ligne de crédit s’agit-il ? Cette ligne a-t-elle été constituée de façon irrégulière comme l’affirme Jules Alingete Key ? Le chef de l’IGF a-t-il raison de brandir des menaces de poursuites judiciaires ?



Dans le souci d’éclairer la lanterne de nos lecteurs à ce sujet, nous avons mené une enquête minutieuse dans les couloirs du ministère des Finances de la RDC. Nous sommes en mesure de dire aujourd’hui que tout commence le 18 juillet 2018, quand le Directeur Général de COBIL, une entreprise congolaise à capitaux publics spécialisée dans la commercialisation des produits pétroliers, écrit au Directeur Général d’Afriland First Bank CD par lettre ADG-COBIL/Mme/07-069/Hrt/018 pour solliciter un prêt de 20 millions dollars afin de couvrir ses besoins en fonds de roulement.



Vu la géographie du capital de COBIL SA qui est une entreprise publique à 100%, le Directeur Général d’Afriland First Bank CD écrit au Ministre des Finances par courrier n°1998/First Bank CD/DCM/DG/07-2018 du 27 juillet 2018 pour s’enquérir des conditions de réalisation de ce contrat de financement.

Dans la correspondance n°CAB/Min/Finances/Eco/BMW/2018/3056 datant du 6 août 2018, le Ministre des Finances Henri Yav Mulang répond au Directeur Général d’Afriland First Bank CD avec ampliation au Chef de l’Etat et au Premier Ministre, indiquant que : « Me conformant à l’esprit de la lettre n° CAB/PM/MDPM/2018/0095 du 8 février 2018 de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Chef du gouvernement, et pour garantir le remboursement du prêt de USD 20 millions lui octroyé par la banque Afriland First Bank, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour la que fiscalité et la parafiscalité pétrolières dues par la société COBIL SA soient intégralement et exclusivement versées, dès le mois d’août 2018, à des comptes de chacune de vos régies financières ouverts en les livres de la banque Afriland First Bank et jusqu’au remboursement complet de ce crédit.

« En effet, poursuit-il, la société COBIL SA ayant une créance certifiée à ce jour de 48 millions USD sur l’Etat, le gouvernement a pris l’option de compenser tous les paiements dus par cette société au titre de la fiscalité et de la parafiscalité avec les échéances de remboursement du prêt qu’elle a obtenu auprès d’Afriland First Bank. »

Nous avons également en notre possession deux autres correspondances adressées par le Ministre des Finances, l’une au Directeur Général des impôts et l’autre au Directeur Général des douanes et accises. A ces deux destinataires, il réitère la même instruction, mot pour mot, le même jour, à savoir le 6 août 2018 : « Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour que la fiscalité et la parafiscalité pétrolières dues par la société COBIL SA soient intégralement et exclusivement versées, dès le mois d’août 2018, à des comptes de chacune de vos régies financières ouverts en les livres de la banque Afriland First Bank CD et ce, jusqu’au remboursement complet de ce crédit. »

Après avoir plongé dans ces archives qui révèlent au grand jour la régularité d’une opération de financement, nous avons interrogé des cadres de COBIL qui, sous le couvert de l’anonymat, se demandent tout simplement si les dirigeants du pays comprennent le principe de la continuité de l’Etat. En effet, l’IGF affirme sans ambages que la signature du Ministre des Finances en fonction au moment des faits est sans valeur et accuse la banque du n°767 Boulevard du 30 juin d’avoir respecté la signature du ministre des Finances.

L’IGF reconnaît que le Ministre des Finances de l’époque avait bel et bien signé un acte pour nantir auprès d’Afriland First Bank CD certaines recettes fiscales de l’Etat à l’occasion d’un crédit régulièrement octroyé par la banque à COBIL, société d’Etat. Puis, contre toute attente, l’IGF qualifie ce nantissement d’irrégulier et exige son reversement au Trésor public, ceci alors COBIL n’a pas fini de rembourser son crédit.



Les cadres de COBIL vont plus loin, en constatant que le Chef de l’Etat et le Premier ministre étaient ampliataires de la correspondance par laquelle le Minfi ordonnait le nantissement de certaines recettes de l’Etat. Alors la question se pose de savoir le fondement qui permet au chef actuel de l’IGF de déclarer irrégulier un acte posé par un Ministre des Finances avec accord du Chef de l’Etat et du Premier ministre.

Ensuite, l’argumentaire de l’IGF prend une tournure véritablement hollywoodienne quand Jules Alingete Key affirme que la Banque centrale du Congo ayant mis en place une ligne de financement en faveur de sociétés pétrolières, les fonds nantis au profit d’Afriland First Bank CD n’ont plus de raison d’être. Or, il est de notoriété que c’est le remboursement intégral du crédit qui met fin à la raison d’être d’une caution. Mais Jules Alingete Key postule que le client COBIL ayant reçu un autre crédit d’un autre créancier en l’occurrence l’incontournable Banque centrale du Congo, Afriland First Bank CD devrait purement et simplement rendre les fonds détenus en garantie sans que COBIL ait fini de rembourser son crédit auprès de la banque du n°767 Boulevard du 30 juin. Enfin, que dire de cette contorsion intellectuelle qui consiste à dire d’une part que le nantissement est irrégulier et d’autre part qu’il a perdu sa raison d’être suite à un autre crédit accordé par la Banque centrale ?

Nous avons contacté les hautes autorités de la banque qui se refusent de tout commentaire mais l’un d’elles nous a confirmé sous le couvert de l’anonymat que le Directeur Général adjoint Patrick Kafindo a été longuement entendu par l’IGF dans le cadre de cette affaire. Quelles informations le Directeur Général adjoint d’Afriland First Bank CD par ailleurs désavoué par les actionnaires a-t-il données à l’IGF ? S’agit-il d’une autre cabale du DGA engagée en complicité avec l’IGF pour faire main basse sur les ressources de la Banque ?

L’IGF va-t-elle examiner avec attention tous les faits du dossier avant de déclencher sa prétendue action en justice qui pourrait très bien se terminer en débâcle pour l’Etat sur le thème « Si l’IGF qui représente l’Etat écrit pour dire que la signature du Ministre des Finances qui représente aussi l’Etat et qui surtout est appuyée d’un accord du Chef de l’Etat et du Premier ministre n’est pas valable, alors qui va dorénavant conclure un quelconque contrat avec l’Etat congolais » ?

Au terme de notre enquête, nous nous interrogeons sur la véritable capacité de l’IGF à assainir la corruption qui gangrène le pays et notre interrogation se fonde notamment sur le silence assourdissant du chef de l’Etat face aux 668 millions de dollars de fraude révélé par Congo hold-up.

Au fait, on se serait attendu à ce que l’IGF recherche activement l’existence éventuelle de rétro-commissions touchées dans ce dossier car la pratique de rétro-commissions est un véritable fléau en RDC à tel point que le 22 septembre 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo affirmait sur TV5Monde : « Vous savez, les rétro-commissions d’une affaire – bien qu’illégale sous d’autres cieux – est légale au Congo […] donc il y a la moralisation à faire. » Or, nous constatons que loin de rechercher d’éventuelles rétro commissions dans le cadre de la moralisation de la vie publique, le chef de l’IGF Jules Alingete Key au terme de son entretien avec Patrick Kafindo Zongwe conclue plutôt qu’il faut accuser Afriland First Bank CD d’avoir accepté la signature du ministre des Finances appuyée par l’accord du chef de l’Etat et du Premier ministre et complète son accusation en exigeant que la banque restitue à COBIL une caution de 6,9 millions de dollars alors que COBIL n’a pas achevé de rembourser ses engagements auprès de la banque.

Manifestement, il est très difficile pour l’IGF d’engager de véritables enquêtes pour débusquer d’éventuelles rétro-commissions. Mais il est très facile par contre d’abuser de ses pouvoirs pour remettre en cause les actes signés par les représentants de l’Etat congolais afin de mettre en difficulté une institution bancaire dont le conseil d’administration a été mystérieusement décapité par la Banque centrale du Congo pour justement laisser Patrick Kafingo Zongwe seul maître à bord. Ceci alors que circule sur la toile une lettre officielle adressée par les actionnaires majoritaires d’Afriland First Bank CD à la Banque centrale du Congo, pour dénoncer des vols et fraudes de l’ex-Directeur général Souaibou Abary et du Directeur général adjoint Patrick Kafindo Zongwe.

Le chef actuel de l’IGF déclare illégale l’acte signé par le Ministre des Finances, avec accord du Chef de l’Etat et du Premier ministre pour nantir des recettes fiscales d l’Etat auprès d’une banque qui a prêté de l’argent à une société d’Etat. Il en conclue que la banque doit reverser au Trésor public la somme de 6,9 millions de dollars détenue en caution par la banque. Se pose alors la question : que faire dans le futur si un autre représentant de l’Etat congolais déclare illégaux les actes aujourd’hui posés par Jules Alingete Key en tant que chef de l’IGF ? Existe-t-il un Etat congolais ?