Entre corruption, clientélisme, lutte d’influence, le serail bouge au Cameroun. Principaux indexés, les ministres de la République. La presse y est revenu avec quelques cliches.

Il en est du ministre en charge du contrôle supérieur de l’Etat qui, selon le journal L’Indépendant est noyée dans un Scandale foncier. Dans un article intitulé « Les dossiers noirs du Consupe », le journal se penche sur Deux parcelles de 1000 mètres carrés chacune acquises au nom de son fils résident aux Etats-Unis et de son frère, suscitent une vive indignation au sein de l’opinion publique. Mbah Acha née Fomundam Rose Ngwari, ministre délégué à la Présidence chargée du Contrôle supérieur de l’Etat (Consupe) voit son image écornée.

Mais aussi de Samuel Mvondo Ayolo qui est une « Cible à abattre »Le journal L’Evénement indique que Le ministre, directeur du Cabinet civil de la Présidence de la République fait l’objet, ces derniers temps, d’attaques injustes et iniques. Serait-ce, parce qu’il s’acquitte honorablement des tâches liées à ses fonctions et que cela dérange ?

y a également du Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières Mindcaf « Henri Eyebe Ayissi conduit au bucher » Le journal Le Soir prend faits et causes du ministre pour dénoncer Calomnie, intoxication, diffamation et autres quolibets, mettent à contribution la presse à gages pour décimer Henri Eyebe Ayissi, en s’attaquant à son intégrité morale et à sa loyauté, lesquelles au demeurant, structurent son schéma de caractère.

Par ailleurs, la CAN TotalEnergies 2021 fait ses premières victimes. Le journal le Zenith fait état d’un Marché noir dans lequel « Un responsable du lycée de Ngoa-Ekelle à Kondengui ». Le chef de service des activités post et périscolaires auraient été surpris dans la vente illicite des pass sanitaires, des billets d’accès au stade d’Olembé et même de certaines commodités destinées aux 750 élèves qui devraient prendre part à la cérémonie d’ouverture de la reine des compétitions sportives africaines à Yaoundé, le 09 janvier dernier.

Au sommet du sérail, Soutien à Paul Biya se consolide par « L’appel du Sud ». Echos Politique du Cameroun écrit qu’Après la Lékié, qui avait demandé au président de la République en fonction de se porter candidat pour l’élection présidentielle de 2025, la région du Sud toute entière vient de lui emboiter le pas. En signant une motion de soutien au moment où, on s’aperçoit par ailleurs, que des jeunes sont très mobilisés autour d’une future candidature de Franck Emmanuel Biya. La réaction de ce dernier reste attendue.