Les événements du 31 mai à Paris et du 8 juin à Douala ont montré que la conscience collective politique camerounaise se réveille enfin après la désillusion de 1992.

En effet je constate avec émotion que les camerounais passent progressivement du " ON VA FAIRE COMMENT??" à "2025 CHANGEMENT !!!!" Au vu des réactions maladroites, puériles voir infantiles des gouvernants face au rouleau compresseur KAMTO, ils commencent à se dire qu'en octobre c'est POSSIBLE.

Donc TOUS LES BAMILÉKÉS DOIVENT MONTRER QU'ILS ONT CONFIANCE EN MAURICE KAMTO, comme à une époque tous les nordistes l'ont fait avec AHIDJO et jusqu'à récemment tous les Bulu avec Paul Biya. Ceci aura pour conséquence de rassurer les Duala, les Bassa, les Banen, Bamouns, nordistes, les Bulu, les bakweri, Bafut, Bayangué, Etons, manguissa, Beti et l'ensemble du pays que si les graffis, des gens si prudents et méfiants ont tous confiance en cet homme ça veut dire que nous pouvons également lui faire confiance.