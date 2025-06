CAMEROUN :: A QUI PROFITE LA DESINFORMATION ? :: CAMEROON

La Directrice générale de la SRC a été maintenue à son poste et félicitée par son conseil d’administration, pourtant on nous annonçait autre chose. La police a mené une opération salutaire à Messassi pour libérer le quartier des criminels, trafiquants de drogues et repris de justice en cavale, pourtant les réseaux sociaux ont dit autre chose.

S’il existe un danger qui nous menace gravement, qui peut faire beaucoup de mal à notre volonté de vivre ensemble ainsi qu’à la préservation et la protection de nos intérêts nationaux en général, c’est objectivement la désinformation.

Nous sommes malheureusement rendus à une situation où quelques compatriotes, pour des raisons sans aucun rapport avec le bon sens commun, racontent n’importe quoi, dénaturent les faits, trafiquent la vérité, attisent les tensions et se comportent en véritables pyromanes.

Ce qui choque dans ce jeu fou et malveillant, c’est l’invasion de l’espace par un genre d’esprit qui croit résoudre des frustrations privées, par une culture de la haine, de la jalousie, de la profanation et de la destruction. Qu’est ce qui peut conduire à s’acharner sur la DG de la SRC, sinon des humeurs souterraines de certains débiteurs inconséquents ? Quel plaisir tire-t-on dans le dénigrement d’une opération de sécurisation d’un quartier pourtant exigée par la population ? Il y a longtemps que nous savons que nombre de nos compatriotes, marginaux heureusement, s’évertuent à diffamer les forces de défense et de sécurité.

Le quartier Messassi était devenu un eldorado des criminels, avec des agressions en plein jour. L’opération de la police, menée par une force conséquente et professionnelle, aura permis d’interpeller une cinquante de ces bandits, et de récupérer des armes blanches et des armes à feu. Pour la SRC, les histoires de débiteurs de mauvaise foi qui au lieu de satisfaire à leurs obligations, préfèrent brûler la république ou prendre des vacances à l’étranger en voyageant en première classe sont légion. Les banques croulent sous des hypothèques difficiles à réaliser, parce que ces salauds mettent tout en œuvre, y compris le concours de certains magistrats véreux, pour nuire aux créanciers.

La désinformation doit être dénoncée et combattu avec la plus ferme des convictions, au même titre que le terrorisme. C’est un terrorisme./.

Yaoundé, le 09 juin 2025

