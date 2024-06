Défense Camerounaise : 1312 Faux Diplômes Détectés Lors du Recrutement 2024 :: CAMEROON

Le Ministère de la Défense camerounais a annoncé, dans un communiqué de presse daté du 11 juin 2024, la détection de 1312 faux diplômes au cours du processus de recrutement de jeunes gendarmes et soldats pour l'exercice budgétaire de 2024. Cette découverte a été faite lors des contrôles d'authentification des diplômes des candidats sélectionnés pour la visite médicale approfondie, une étape essentielle avant la publication des résultats finaux d'admission.

Les faux diplômes détectés se répartissent comme suit :

- 01 faux GCE Advanced Levels

- 12 faux Probatoires

- 64 faux GCE Ordinary Levels

- 491 faux BEPC camerounais

- 661 faux BEPC d'un pays voisin

- 83 faux CAP

En tout, ce sont 1312 faux diplômes qui ont été repérés, un chiffre en légère augmentation par rapport aux 929 cas de fraude détectés lors d'une opération similaire en 2022. Cette montée en nombre de faux documents souligne l'importance cruciale des contrôles rigoureux menés par le Ministère de la Défense pour assurer l'intégrité du processus de recrutement.

Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, Beti Assomo Joseph, a précisé que les dossiers des candidats fraudeurs ont tous été retirés des listes sans préjudice des mesures répressives légales qui seront prises à leur encontre.

Cette révélation met en lumière les défis persistants que représentent la fraude et la falsification de documents dans les processus de recrutement des Forces de Défense camerounaises. Elle souligne également l'engagement du Ministère de la Défense à maintenir des standards élevés de vérification pour garantir que seuls des candidats qualifiés et authentiques soient admis dans les rangs de l'armée.

En conclusion, malgré l'augmentation du nombre de faux diplômes détectés, cette opération de vérification renforce la transparence et la crédibilité du recrutement militaire au Cameroun, protégeant ainsi l'intégrité et l'efficacité des Forces de Défense camerounaises. Le Ministère de la Défense réitère son engagement à poursuivre des vérifications rigoureuses et à sanctionner sévèrement toute tentative de fraude, afin de préserver la sécurité et la confiance du public dans les institutions de défense nationale.