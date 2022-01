CAMEROUN :: Dr DONGMO Samuel s'active autour d'une belle fête de la CAN TOTAL ÉNERGIES 2021 :: CAMEROON

Un exemple de dynamisme à suivre parmi les fils du pays qui organise la 33ème édition de la CAN TOTAL ÉNERGIES 2021.

Patriote dans l’âme, le fils du 273 avant le début de cette belle fête du football continental organisait déjà plusieurs conférences au Cameroun et à l'extérieur pour dévoiler ses intentions pendant cette compétition.

Le Président-Fondateur du Haut Conseil de la Diaspora des Camerounais Dr Samuel DONGMO basé au États-Unis d’Amérique s'active encre dans toute la diaspora à encourager ses frères à venir vivre cet événement sur place au bercail.

Parvenu à cet objectif, plusieurs Camerounais de l’extérieur ont fait le déplacement. Sans manquer de but d'inciter ses compatriotes à investir dans le pays, des rencontres d'affaires, des prospections entrepreneuriales meublent le séjour de ces Camerounais.

Ainsi la CAN se vit dans ce milieu au sens positif du terme, venir à la CAN et penser à investir pour certains qui sont partis il y'a très longtemps.