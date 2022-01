CAMEROUN :: Ouverture de la Can 2021 : Un problème Eto’o ? :: CAMEROON

Des proches du chef de l’Etat manœuvreraient pour mettre le président de la Fecafoot en marge de l’organisation de la compétition, pour des raisons inavouées.

Aucune image du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) à la télévision publique, ni pendant la cérémonie d’ouverture de la 34e Coupe d’Afrique des nations (Can), ni au cours du match d’ouverture qui a opposé le Cameroun en tant que pays hôte au Burkina Faso, dimanche dernier au stade d’Olembé à Yaoundé. Le fait crevait les yeux et n’a pas manqué de susciter la curiosité des téléspectateurs qui, sur les réseaux sociaux, se demandaient en grand nombre où était passé Samuel Eto’o.

D’entrée de jeu, il est à noter que la Confédération africaine de football (Caf) a fait entorse à ses us et coutumes qui voudraient qu’en pareille circonstance, ce soit son président et celui de la fédération du pays organisateur qui accueillent le chef de l’Etat. Cela s’est vu lors de la Can féminines organisée toujours par le Cameroun en 2016. A l’occasion, le président de la Fecafoot d’alors, Sidiki Tombi à Roko, était assis aux premières loges, juste à côté du président de la Caf.

Que s’est-il donc passé pour que le siège prévu par le protocole d’Etat pour le frais émoulu président de la Fecafoot se retrouve loin des personnalités de premier plan ? Le fait que ce dernier ne se soit à aucun moment de la rencontre de dimanche retrouvé dans le champ de la caméra a laissé croire qu’il n’avait pas eu de place à la tribune présidentielle.

Il y était pourtant, mais à la remorque de cette loge. Flairant une volonté manifeste du protocole de lui faire écran, le meilleur buteur de l’histoire de la Can a dû quitter son siège pour rejoindre la loge d’artistes. Dans des vidéos tournées dans ce compartiment, qui circulent sur les réseaux sociaux, on l’y voit d’ailleurs très à l’aise avec la star congolaise de la Rumba Fally Ipupa, qui venait de prester devant le président de la République, Paul Biya, lors de la cérémonie d’ouverture. Qui donc a intérêt à voir l’icône du football camerounais mise en marge de cette Can que le Cameroun attend depuis 2019 ? Dans l’entourage d’Eto’o, en tout cas, plus d’un refusent d’admettre que ce qu’il s’est passé à Olembé ait été une simple erreur du protocole.

Machination

Ils y voient une manœuvre de proches collaborateurs du chef de l’Etat visant à mettre l’ancien goleador des Lions indomptables sous l’éteignoir, pour des raisons inavouées. Le coup de grâce pour Samuel Eto’o dans ce théâtre qui n’honore personne, aura sans été le fait pour le président de la Confédération africaine de football (Caf), Patrice Motsepe, d’avoir ignoré le président de la Fecafoot dans son discours officiel.

Manifestement, tout a été fait pour qu’il soit privé de tous les honneurs protocolaires à l’occasion de l’ouverture de cette Can. Sa journée de dimanche avait pourtant bien commencé. Vers l’après-midi, il s’était rendu à l’hôtel des Lions indomptables dans la périphérie de la capitale, pour leur renouveler ses encouragements et serrer la main à chacun d’eux. Celui qui est par ailleurs vice-président du comité d’organisation de la Can était même dans le cortège de l’équipe nationale à son arrivée au stade d’Olembé et n’avait visiblement aucune idée du coup que lui avait préparé le protocole d’Etat.

L’un des indices d’une possible machination contre Eto’o dans le sérail remonte à la dernière visite du président de la Caf à Yaoundé avant le début de la Can. Lors de l’audience que lui accorde le président de la République en son palais, le 21 décembre dernier, le double champion d’Afrique qui se trouve dans la délégation du patron de l’instance faîtière du football africain a été prié d’attendre dans la salle d’attente.

Or, bien avant son élection à la Fecafoot, Samuel Eto’o qui demeure l’un des plus illustres ambassadeurs du football continental a accompagné l’ancien président de la Caf, Ahmad Ahmad, et l’actuel président de la Fifa, Gianni Infantino au palais de l’Unité, respectivement en octobre 2018 et en janvier 2021. Il avait été, à ces deux occasions, partie prenante aux audiences accordées par Paul Biya à ses hôtes.