CAMEROUN :: 16 MOIS DE PRISON FERME POUR LES MEMBRES DE STAND UP FOR CAMEROON

Ce vendredi 31 décembre 2021, le tribunal militaire de Douala a statué sur le cas de quatre membres de Stand Up For Cameroon arrêtés le 18 septembre 2020 et détenus depuis le 22 septembre 2020 à la prison centrale de New Bell.

Etienne Tsama, Moussa Bello, Mira Angoung et Tehle Membou étaient poursuivis pour conspiration de révolution et d’insurrection.

Au terme de l’audience de ce 31 décembre 2021 et après 15 mois déjà passés en prison, le verdict suivant a été rendu :

Ils sont jugés « NON COUPABLES » pour l’accusation de « REVOLUTION ». Ils sont jugés « COUPABLES » pour l’accusation « d’INSURRECTION ». Ils ont été condamnés à 16 mois de prison ferme. Ils devront en outre verser une somme de 376 000 F cfa correspondant aux dépens, les frais générés par la procédure engagée par le Ministère public dans le cadre de ce procès.

Il est aussi important de rappeler que Nana Collins, le cinquième membre de Stand Up For Cameroon arrêté le 22 septembre 2020 avait été condamné à 18 mois de prison.

Le Mouvement Stand Up For Cameroon remercie tous ceux et celles qui sont mobilisés pour la justice au Cameroun en général et la libération de toutes les personnes arrêtées injustement et détenues dans les prisons sur l’ensemble du territoire.

Cette décision n’est pas conforme à la vérité. Elle est une raison supplémentaire pour renforcer l’engagement pour un changement profond et systémique de la gouvernance de notre pays.

Les leaders et les membres du mouvement Stand Up For Cameroon vont continuer le combat contre les injustices, pour la libération de toutes les personnes injustement détenues et pour une refondation du pays.

Dans cette optique, ils renouvellent leur engagement et leur disponibilité à travailler sur des initiatives sérieuses qui s’inscrivent dans le sens des changements souhaités par une écrasante majorité des Camerounais.es.

Pour le mouvement Stand Up For Cameroon

Franck Essi

Membre de la coordination