LE CORPS NATIONAL DE SAPEURS-POMPIERS AUX CÔTÉS DE SES VEUVES ET ORPHELINS

En sa qualité de représentant du Général de Brigade, Commandant le Corps National de Sapeurs-Pompiers (CNSP), le Colonel MBARA Martin, Chef d’Etat-Major, a présidé ce jeudi 23 décembre 2021, au Poste de Commandement du 10ème Groupement de Sapeurs-Pompiers sis au quartier Mimboman à Yaoundé, la cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins des militaires du Corps National de Sapeurs-Pompiers ayant péri dans l’exercice de leur métier.

Rendu à sa 11ème édition, cet évènement riche en émotions et ponctué de plusieurs articulations, a connu une forte participation de responsables civils et militaires du Ministère de la Défense au rang desquels, le Colonel, Directeur des Affaires Administrative et Réglementaires (DAAR), ainsi que celle des familles venues en nombre pour honorer la mémoire des militaires disparus. Les bénéficiaires ont reçu des dons constitués essentiellement de denrées alimentaires et d’un soutien financier.

Au cours de son allocution de circonstance, le Chef d’Etat-Major du CNSP a indiqué que cet évènement permettait de consolider l’engagement de la structure dans la prise en charge psychosociale de la troupe, de contribuer au bien-être des individus dans leur milieu d’appartenance, et de consolider la thérapie familiale à travers l’encadrement des enfants, des causeries éducatives et morales, et la formation aux activités génératrice de revenu pour la gente féminine.