CAMEROUN :: Un bon dragueur doit souvent savoir quitter les femmes… :: CAMEROON

En tant que dragueur professionnel, il m’arrive parfois de courtiser une femme durant des semaines et des semaines, pour finalement ne rien obtenir en retour. Et c’est pour ça, qu’il faut souvent savoir à quel moment vous devez déjà abandonner certaines Camerounaises.

Un bon dragueur doit savoir lire les panthères

En tant que dragueur professionnel, tu dois d’abord être capable de pouvoir identifier une araignée ou bien une panthère. Parce que si tu fais l’erreur de commettre l’erreur de la considérer comme une fille ordinaire, eh bien tu risqueras très vite de te retrouver au fin fond du marigot…

Les panthères sont pourtant très très faciles à reconnaître : elles sont toujours synthétiques (c’est-à-dire artificielles), toujours disponibles pour les invitations, elles ne te parlent jamais de tes sentiments amoureux mais elles focalisent plutôt la conversation sur leurs interminables problèmes d’argent. Et si toi, l’imbécile tu ne veux pas comprendre qu’elle ne va jamais te prendre au sérieux ni même simplement te faire la lessive, eh bien elle va correctement te déplumer ! Et c’est pour cette raison que moi hein, je préfère souvent me séparer des araignées avant qu’elles n’aient déjà commencé à tisser toute leur toile autour de moi.

Un bon jongleur doit reconnaître les filles matérialistes

Il y a des filles, ici, qui ne sont pas des araignées mais qui sont matérialistes jusqu’ààààààà… Jusqu’à elles soient même, parfois, plus capitalistes que les vraies araignées.

Comme une jolie Camerounaise que j’avais rencontrée à Bonamoussadi, mais qui ne me rendait visite que lorsque je lui avais promis un peu d’argent. Il y a aussi une autre Camerounaise qui exigeait systématiquement un Orange Money avant chacun de nos rendez-vous. Il y a également une étudiante qui me prévenait toujours que « J’espère que tu as réservé mon argent de taxi hein ! » Il y a ainsi beaucoup de jeunes filles qui sont des matérialistes à outrance, et j’avoue que c’est réellement parfois un peu exaspérant. Car même si j’aime une femme de tout mon cœur et même si j’avais prévu de lui enfiler la bague à la main gauche, je ne supporterai jamais de continuer avec elle dans ce genre de conditions ! Surtout si je me rends compte qu’elle est cent fois plus matérialiste qu’amoureuse.

Un coureur de jupons ne doit pas coller comme un chewing-gum

Si tu n’aimes pas sincèrement une fille, il faut éviter de te coller comme un chewing-gum derrière elle. Sans blague ! Et il faut surtout éviter de la laisser développer des sentiments affectifs à ton égard, alors que tu sais consciemment et pertinemment que toi, tu ne tomberas jamais amoureux d’elle.

Sans blague hein, il faut éviter de faire rêver les filles. Il faut éviter de leur donner de faux espoirs. Il ne faut pas laisser une femme s’installer chez toi alors que tu sais consciencieusement que toi tu ne vas jamais vouloir l’officialiser. Il ne faut pas utiliser certaines Camerounaises comme vos femmes de ménage. Il ne faut pas leur téléphoner 24h/24 pour ne rien dire de bon. Il ne faut pas déclarer à une fille « Je t’aime » alors que tu ne le penses pas du tout. Il ne faut pas lui boucher son espace alors que quelqu’un d’autre pourrait opportunément le prendre, et l’aimer véritablement. Car en ce qui me concerne, je m’étais déjà fixé certains principes : si je courtise une demoiselle et qu’elle me donne l’impression que je deviens déjà un peu trop collant auprès d’elle, eh bien je l’abandonne !

Un gentleman doit savoir se séparer pacifiquement

Sans rancune, je veux dire. Car moi par exemple j’ai une chance, c’est que je peux encore rencontrer n’importe laquelle de mes ex, et cela, sans aucun problème ! Je peux boire avec elles, je peux sortir avec elles, je peux rire avec elles et je peux même encore coucher avec la majorité de ces filles-là, sans aucun problème !

Car j’avais compris dès l’enfance qu’il ne faut jamais se séparer en mauvais termes avec les gens. Et a fortiori avec ses amis et ses compagnes. Il ne faut jamais leur balancer des mots qui vont te rattraper plus tard. Il ne faut jamais dire : « Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau ! »

Bref, il faut toujours apprendre à se séparer pacifiquement avec les femmes, car la séparation ce n’est pas la fin du monde. La rupture amoureuse ce n’est pas la guerre. Le divorce ne veut pas signifier que votre relation est définitivement terminée. Et puis on ne sait jamais, dans la vie tu peux te séparer de quelqu’un aujourd’hui en pensant que tu ne le reverras plus jamais ; mais demain, tu seras obligé de repasser par la même personne afin d’obtenir un service ou bien une opportunité quelque part.

Un bon Camerounais doit souvent savoir quitter les femmes…

Donc en tant que baratineur professionnel, comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè, il nous arrive parfois de courtiser une femme durant des semestres et des semestres, et pour finalement, ne rien obtenir en retour. Et c’est pour ça qu’il faut toujours savoir à quel moment vous devez absolument abandonner certaines Camerounaises…

Un bon dragueur doit savoir partir ! Car si tu constates qu’une fille ne t’écrit ou ne t’appelle que lorsqu’elle a besoin de ton aide, eh bien il faudrait rapidement que tu décides de la laisser tomber !

Un bon dragueur doit savoir se décourager ! Car même si tu aimes ta dulcinée de tout ton cœur, il faudra malheureusement la laisser partir si tu constates qu’elle est tombée amoureuse d’une autre personne.

Un vrai dragueur du Cameroun doit souvent savoir quitter les femmes, surtout si elles lui répondent froidement « Fiche-moi le camp, Ecclésiaste ! Je t’ai déjà dit mille fois que je ne suis pas intéressée ! »

Puisque si vous continuez à vous entêter et à insister et à persévérer encore, vous aurez peut-être la fille mais vous n’obtiendrez jamais l’assentiment de son cœur. Vous aurez conquis une fille qui s’est mise en relation pour votre argent, pour votre persévérance ou pourquoi pas aussi, pour votre désespérance.

Alors que dans le même temps hein, il y a déjà beaucoup de Camerounaises qui rêvent secrètement d’attirer votre attention, et de vivre à vos côtés durant le restant de votre existence. Et un bon dragueur, c’est d’abord celui-là qui sera aussi capable de pouvoir immédiatement les reconnaître.