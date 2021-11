CAMEROUN :: ONU FEMMES RECONNAIT LE TRAVAIL DE LA JOURNALISTE MICHELE NYA NGANGUE :: CAMEROON

L'épouse du célèbre Eric Christian NYA a reçu ce 21 novembre 2021 à Yaoundé le 3ème Prix de l'Awards de la Prise en Compte de L'équilibre Hommes-Femmes dans les médias au Cameroun.

Une distinction honorifique décernée par ONU FEMMES. La présentatrice de l'émission Entre Nous Mesdames, diffusée tous les vendredis de 16h05 à 16h30 sur CRTV Poste National a été récompensée pour la qualité et l'excellence de ses productions journalistiques dans le cadre de la promotion des droits de la jeune fille et de la femme.

En guise de rappel, ONU Femmes est l’organisation des Nations Unies qui met en œuvre des programmes, des politiques et des normes visant à défendre les droits fondamentaux des femmes et à faire en sorte que chaque femme et chaque fille puisse réaliser pleinement son potentiel dans sa vie.

C'était au cours de la 1ère édition du GWES FALCON AWARDS. Elle a reçu son prix des mains de Enow Ngachu, Directeur Général de l’Académie Nationale de Football (ANAFOOT), et par ailleurs ancien coach des Lionnes indomptables séniores du Cameroun.

D'autres lauréates ont également été à l'honneur notamment sa collègue Tchonko Becky Bessong. Félicitations à Michelle NYA NGANGUE et bon vent dans son noble combat contre les discriminations, frustrations,et injustices contre la jeune fille et la femme.