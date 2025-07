ESPAGNE :: Décès de Diogo Jota : Le poignant hommage de Cristiano Ronaldo :: SPAIN

Coéquipier de Diogo Jota au sein de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a publié un message pour saluer sa mémore ce jeudi.

"Ça n'a aucun sens. Tout à l'heure on était ensemble dans l'équipe nationale, tout à l'heure tu étais marié. A ta famille, à ta femme et tes enfants, je leur adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde", a écrit CR7 sur Instagram. "Je sais que tu seras toujours avec eux. R.I.P. Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous."