CAMEROUN :: Démission de Issa Tchiroma: Mounouna Foutsou nommé ministre par intérim pour le remplacer :: CAMEROON

Ministre de la Jeunesse et de l'Education civique depuis 10 ans, Mounouna Foutsou a, ce vendredi, 27 juin 2025, été nommé ministre par intérim de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Cette nomination qui vise à assurer la continuité du service, a été décidée par le Premier ministre, Joseph DION NGUTE, sur instructions, dit-on de Paul BIYA le président de la République.

En effet, le 24 juin 2025, Issa TCHIROMA BAKARY a démissionné de ses fonctions de ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Mounouna Foutsou n'est pas le seul à cumuler comme ministre de deux ministères.

En 1992, Amadjoda Adjoudji, alors ministre des Pêches et des Industries animales, avait cumulé après la démission de Garga Haman Adji, l'alors ministre de la Fonction publique et du Contrôle supérieur de l'État. Mais cela avait juste été un cumul de deux semaines: deux semaines plus tard, Sali Dairou était nommé dans ce qui avait alors été transformé en ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative.



Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp