Tensions politiques au Cameroun : Atanga Nji lance une mise en garde musclée à Kamto :: CAMEROON

Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a adressé une mise en garde ferme au président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, suite à ses récentes déclarations menaçantes envers le gouvernement.

Lors d'une conférence de presse qui a suivi la conférence des gouverneurs, M. Atanga Nji a déclaré: "La politique ce n'est pas la rue. On vous donne une chance, vous dites que cette chance-là ne vaut rien et après on se réveille le matin pour dire que vraiment on va mourir. Non, il va aller mourir seul. Personne ne l'accompagne dans sa tombe. Il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il y a des cordes qui se vendent au marché. C'est une mise en garde claire."

Cette sortie musclée fait suite aux menaces proférées par Maurice Kamto, qui a déclaré que son parti boycotterait l'élection présidentielle de 2025 si le gouvernement tentait de manipuler le scrutin. M. Kamto avait également appelé ses partisans à se mobiliser pour "défendre leur vote".

Les déclarations de M. Atanga Nji ont été condamnées par l'opposition, qui y voit une tentative d'intimidation des opposants au régime en place. Le MRC a dénoncé une "dérive autoritaire" et a appelé ses militants à la vigilance.

Cette escalade verbale entre le gouvernement et l'opposition suscite des inquiétudes quant à la tenue d'une élection présidentielle apaisée en 2025. Le climat politique au Cameroun est de plus en plus tendu, et il est à craindre que ces tensions ne débouchent sur des violences.

Il est crucial que les élections de 2025 se déroulent de manière transparente et démocratique afin de garantir la stabilité du pays.