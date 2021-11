CAMEROUN :: Ils tuent leur oncle pour de l’argent à Bafoussam. :: CAMEROON

Rodrigue Takoudjou âgé de 29 ans et Ulrich Tenekeu 22 ans ont avoué être les auteurs de l’assassinat de Maurice Tella, leur oncle, chez qui ils vivaient au quartier Ndiandam 1 bloc 1. Au cours de la reconstitution des faits effectuée à la gendarmerie de Macambou, et non sur le lieu du crime comme initialement annoncée, ils ont présenté les circonstances de ce drame, devant une population en furie.

En effet, la nuit du 17 novembre aux environs de 19h30 mn, Maurice Tella en compagnie de son bébé âgé de 2 ans environ, s’apprête à sortir acheter du pain. Ses neveux qui disent se rendre également vers la même direction montent dans son véhicule, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière. Arrivés au lieu-dit antenne Orange, celui qui était à l’arrière attrape son cou alors qu’il conduisait d’une main et tenait le bébé dans l’autre main. Il le poignarde ensuite à l’aide du couteau que son frère lui a passé.

Ce dernier se saisi du bébé et courre vers la maison signaler une agression. Pendant ce temps, son frère le sort du véhicule et l’a achevé à l’aide d’une pierre. Selon les enquêteurs, le mobile du meurtre serait le véhicule, qui devait ensuite être vendu à un voisin qui s’était bien avant proposé de l’acheter, après que les deux hommes l’auraient volé. Toutefois, aux dires de la deuxième épouse du défunt, leur mari venait de vendre ce même jour un de ses terrains à deux millions cinq cent mil, pour couler la dalle de leur maison.

Ladite somme qui reste introuvable depuis son décès. Le défunt âgé de 44 ans, polygame de trois femmes et père de 10 enfants a été inhumé quelques jours après son décès. Il était reconnu dans son entourage pour sa générosité. « Il avait accueilli sa sœur aînée et ses deux fils il y a plusieurs années, après le décès de leur père », fait savoir Carine, troisième épouse du défunt et enceinte de quelques mois. Les deux meurtriers vivaient avec leur oncle depuis leur bas âge.