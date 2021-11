RD CONGO :: Communiqué de BGFI Holding à propos des allégations de plusieurs ONG au sujet de BGFIBank RDC :: CONGO DEMOCRATIC

Suite à l’enquête d’un Collectif de journalistes et de la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF), fondée entre autres par Me William Bourdon et basée à Paris, le Groupe BGFI a réagi à travers un communiqué . La BGFI Bank menace d'attaquer en justice toute personne prenant part à la diffusion et la reproduction de fausses informations à son encontre

Lire l'intégralité du communiqué en dessous