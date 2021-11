CAMEROUN :: PRODUCTION CACAOYERE: L'UE INVITEE A REVOIR LES REVENUS DES PLANTEURS A LA HAUSSE :: CAMEROON

Le Cameroun sur les pas de la Côte d'Ivoire et du Ghana.

En effet, le pays a, jeudi dernier, à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, engagé avec l’Union européenne (UE), le "Cocoa Talks ". Il s'agit littéralement du " dialogue sur la production du cacao durable ". L'UE est le plus grand importateur mondial de cacao.

Dans ses explications, l'ambassadeur et chef de la délégation de l’UE au Cameroun, Philippe Van Damme, a indiqué que les pourparlers ont pour objectif de contribuer à la lutte pour pour l'éradication du travail des enfants et la traite des enfants dans la chaîne de valeur du cacao, à renforcer la protection et la restauration des forêts dans les régions cacaoyères et assurer un revenu minimum vital aux producteurs de cacao. Ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a révélé que le partenaire européen n'est nullement préoccupé par l’augmentation du revenu des producteurs. « La durabilité implique la protection de l’environnement. Mais la durabilité implique aussi la survie des producteurs.

Cela nous amène à la question fondamentale de la rémunération des producteurs. La durabilité rime forcément avec la survie des producteurs. La durabilité rime avec la protection de l’environnement, l’interdiction du travail des enfants, mais au final, la prospérité des producteurs. C’est ce triptique là que nous voulons voir prendre en compte dans les discussions », a-t-il déclaré, comme déterminé à faire comprendre à la partie européenne, la nécessité de penser au bien-être des producteurs de cacao, par l'accroissement de leurs revenus.

Et de faire remarquer que le prix bord-champ reste insuffisant au Cameroun, en depit de sa progression de l'ordre de 700 FCFA le kg dans les années 1990, avec des seuils de 1700 FCFA pendant certaines périodes cacaoyères. Prenant appui sur les statistiques de l’Organisation internationale du cacao (ICCO), le ministre du Commerce a dressé un tableau trop peu reluisant sur la situation des producteurs du continent africain.

A en croire Luc Magloire Mbarga Atangana, sur un chiffre d’affaires annuel de 100 milliards de dollars américains ( 500 milliards francs CFA) dans le secteur du cacao, une infime somme de 2 milliards de dollars ( 20 milliards francs CFA) vont aux producteurs.

Dans ce qu'on pourrait appeler marché de dupes, les chocolatiers s'en tirent avec la grosse part, soit 35% du chiffre d’affaires. Industries du broyage transporteurs se partageant le reste du pactole. Et relativement à la présentation des nouveaux règlements européens en débat au Parlement européen, Luc Magloire Mbarga Atangana a réagi. Pour le membre de l'Exécutif camerounais, en cas de vote et d'adoption en l’état, ces derniers intégreront le corpus législatif auquel seront soumis les importateurs européens de cacao, pour voir ces derniers pris comme "entreprises durables".

Pour l'ambassadeur, chef de délégation de l'UE, "Ces initiatives législatives en cours vont permettre de minimiser la contribution de l’Union européenne dans la déforestation mondiale, et promouvoir la consommation de produits issus de chaînes d’approvisionnement exempt de déforestation. La seconde proposition est relative à la gouvernance des entreprises.

Cette proposition législative entraînera des obligations de diligence de l’Union européenne afin qu’elles garantissent une meilleure lisibilité et traçabilité sur leur chaîne d’approvisionnement en produits forestiers. Il est temps que les acteurs camerounais puissent réfléchir sur ces nouveaux critères d’exportation." Il est cependant exigé aux producteurs de cacao, d'éliminer tous les produits qui causent la dégradation des forêts.