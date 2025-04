CAMEROUN :: Colonel Bamkoui : Un Serviteur de la Nation, Une Vie de Devoir :: CAMEROON

Dans les annales de l’histoire militaire du Cameroun, certains noms traversent le tumulte des polémiques et des passions pour s’ériger en symboles de loyauté, de bravoure et de service. Le Colonel Emile Bamkoui est de ceux-là. Soldat de toutes les rigueurs, il représente cette figure rare d’un militaire enraciné dans l’amour profond de la patrie. Sa carrière, marquée par un engagement sans concession, force le respect. Sa loyauté et sa grandeur morale en font une figure emblématique du Cameroun moderne, un homme dont la vie professionnelle et personnelle témoigne d’un sens élevé du devoir et d’une foi inébranlable dans les valeurs républicaines.

Officier supérieur dans la Gendarmerie nationale, chef du commandement opérationnel, il a su conjuguer l’autorité de sa fonction avec la noblesse du devoir. Il ne s’est jamais caché derrière ses galons, préférant se tenir en première ligne face aux défis sécuritaires majeurs. Sa capacité à lire le terrain, à anticiper les mouvements adverses et à adapter ses stratégies en temps réel lui a permis de marquer l’histoire des forces armées du Cameroun.

À Douala, par exemple, il a réussi à neutraliser de nombreux réseaux criminels dans des quartiers aussi sensibles que Mboppi ou Camp Yabassi. Cette réussite n’est pas uniquement tactique ; elle repose également sur sa compréhension fine du contexte social, de la psychologie des hommes, et sur sa capacité à galvaniser ses troupes. Mais Bamkui, c’est aussi un homme de cœur. De nombreux témoignages dans les villes où il a servi rapportent ses gestes de générosité, son attention particulière pour les siens, notamment les membres de sa communauté Vuté. Mon cousin à Souza se souvient encore de ce jour, il y a 25 ans, où un homme en tenue est venu à sa rencontre simplement parce qu’il avait appris qu’un frère Vuté vivait dans le quartier. Alors qu’il était de passage pour Nkongsamba, Il s’est arrêté, pour aller le retrouver chez lui, a échangé quelques mots en dialecte, et lui a remis dix mille francs. Ce geste, aussi simple soit-il, reflète l’âme d’un homme profondément humain.

Dans toutes les localités qu’il traversait, il cherchait à rencontrer ses frères, ne serait-ce que pour un salut, un mot, un moment. Cette générosité discrète, cet attachement à l’humain, en disent long sur l’homme derrière l’uniforme. Son œuvre peut être comparée à celle d’autres grandes figures chez les Vutés, telles que Roger Moindou ou Lambert Souley. Pour moi, son mérite est personnel : c’est grâce à son père que notre village, Yangba, a pu bénéficier de la construction d’une école. C’est dans cette école que j’ai appris à lire et écrire pour la première fois. Voilà pourquoi je le soutiens sans réserve : au-delà du militaire, il est un bâtisseur de vies. Il représente cette noblesse héréditaire, cette fierté tranquille des Baboutés, ces hommes inflexibles face à l’adversité, mais pleins de bonté dans la paix. Et nous n’avons que lui. Il est vrai que son parcours n’a pas été exempt de controverses. Mais quelle grande carrière échappe aux tempêtes ? Ce serait manquer d’honnêteté que de réduire le Colonel Bamkoui à quelques critiques isolées.

Je ne sais pas pourquoi il y a tant d’agitation autour d’un cadre qui n’a fait que servir son pays dans le respect des textes. Ce pays là a besoin des hommes forts pour protéger les faibles. Dans une époque où les carrières sont parfois célébrées à coups de privilèges, Bamkui a choisi la grandeur par la discipline et le sacrifice. Il n’a jamais trahi ses valeurs. Il a servi, non pas pour s’enrichir, mais pour faire grandir une idée du Cameroun, une idée de justice, de sécurité, de solidarité. Ceux qui l’attaquent aujourd’hui devraient s’interroger : qu’ont-ils donné, eux, au pays ? Lui, il a donné son temps, son énergie, sa jeunesse.

Oui, les Bamkoui, il en faut davantage dans notre pays : des hommes de décision et de cœur, des soldats de la République et des serviteurs du peuple. Il est temps que nous apprenions à reconnaître la valeur d’un homme non à travers les prismes de la haine ou des règlements de comptes, mais par ce qu’il a donné au pays. Le Colonel Bamkoui ne fut pas un homme parfait, mais il fut un Camerounais d’honneur, un héritier de la force tranquille de nos ancêtres, un repère pour les jeunes générations. Il est un homme, un vrai Vuté et moi je l’admire, et cela, personne ne pourra l’effacer. Le Colonel Emile Bamkoui n’est pas seulement un officier supérieur au parcours remarquable, il représente le souffle vivant de nos ancêtres Vutés, ces guerriers fiers et sages, bâtisseurs de paix et d’honneur, conquérant. En lui se mêlent la rigueur de la force, la noblesse du devoir et la générosité silencieuse d’un homme profondément enraciné dans les valeurs de sa terre. Il est cette force tranquille qui élève notre armée, ce visage digne qui rappelle à tous que le service de la nation est un engagement sacré.