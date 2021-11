FRANCE :: GUINEE EQUATORIALE: UN PAYS AMER PAR L'ECRIVAIN CALVIN DJOUARI

Avant tout, il faut apprécier le courage de Lolo Fondja qui est la première à dénoncer publiquement la situation des Camerounais en Guinée équatoriale. Il ne faut pas apprendre la diplomatie pour défendre les siens.

En risquant tout, elle s’affirme comme une combattante des droits de l’homme pour leur droit à la vie. Depuis trois semaines, un groupe de gaillards marche sur une route inconnue, tiré par des policiers qui les pinces par les bretelles ou leur ceinture. Quand les policiers ont un ceinturon entre les mains, ça claque sur les têtes nues, pendant qu’on cogne à une porte d’un Camerounais blotti dans sa chambre.

Le locataire est dans un silence de coma ; les voisins continuent à frapper à sa porte en lui demandant de sortir puisqu’ils savent qu’il est là. Ils ont pris soin de couper le tuyau d’eau qui mène à sa chambre. « Tu vas crever », disent-ils… De temps en temps, les voisins envoient de la fumée pour qu’il s’étouffe afin de l’extraire comme un rat. Depuis des jours, des Camerounais sont calfeutrés dans les maisons comme des cages à oiseaux ; dans le camp prévu pour les regrouper, on cogne sur les têtes en leur faisant savoir qu’ils ne sont plus là pour longtemps.

Il y a ceux qui fuient dans les champs où ils sont jardiniers ; et là, ils vont se battre pour avoir un morceau de pain, ou alors se nourrir des aubergines ou des maniocs crus. Il y a des femmes avec enfant qui poussent des cris stridents, au moment où passe un camion de bac à ordure plein d’étrangers. Les Camerounais sont les plus visés, ceux qui sortent avec un sac sont aussi frappés et leur sac confisqué avec tout leur trésor.

Dès que tu quittes ta chambre, des bandes de pillards, pénètrent dans celle-ci et vide tes biens. Ils commencent surtout par manger ton petit repas, car les Guinéens ont toujours faim et adorent les mets camerounais. On sait que ceux qui sont confinés dans la chambre finiront regagner le dehors à cause de la soif. Les quartiers que la chasse à l’homme n’a pas encore atteints, regardent passer les réfugiés, par le trou des fenêtres.

Dans des situations comme celle-là, il ne faut pas espérer qu’un Guinéen te protège ; tous deviennent des gendarmes et te montrent leur vrai visage, comme au Gabon. Les Guinéens ont été contaminés par le voisin Fang, ce sont les pays frères, ils sont petits, ils sont apparemment riches, mais ils ont l’esprit rabougri et sont par essence méchants. Un Camerounais hospitalisé a vu les infirmiers qui le soignaient lui demander ses papiers ou bien il sera livré. Les infirmiers ont effectivement appelé la police, et le malade sentant le danger a sauté du lit et s’est enfui.

Il court toujours quelque part dans Malabo. Un cas plus dur, c’est l’homme de 30 ans, expulsé en compagnie de sa femme et leur fille de 6 ans dont la maman n’avait pas fini de revêtir. « J’avais un petit commerce, mon mari travaillait dans un chantier de construction. On arrivait à économiser de l’argent : c'est ce qui nous a permis d’ouvrir cette boutique" témoigne la jeune femme qui se fait surnommer Odile, et qui refuse de décliner son identité par peur d'être reconnu. « Il nous traite, nous et nos enfants pires que des bêtes hurle une femme », avec des larmes sur son visage. En guinée équatoriale ou au Gabon, il faut le savoir l’homme camerounais n’est qu’une mouche, on ne l’aime jamais, premièrement parce qu’il bavarde trop ; il aime faire le connaisseur ; il est moqueur et regarde tous les autres avec dédain. Surtout il est rusé. C’est ce qui énerve l’autochtone.

La guinée ou le Gabon pour ceux qui ne les connaissent pas, peuvent s’étonner de cette attitude. C’est leur caractère ; du plus grand homme au plus petit. Ils sont comme ça, ils l’ont été depuis 1845 quand on appelait encore Iles de Fernando po, ils le seront toujours. Ce sont des pays où on ne dure pas, on travaille un an, deux ans et on s’en va. Du jour au lendemain, tu peux perdre ta vie alors que tu rends service à un pays.

Il suffit qu’une maison soit dévalisée, la première chose, c’est de soupçonner l’étranger le plus proche même si tu étais professeur d’université. Le nanisme intellectuel de ces deux pays est retentissant. J’y ai vécu. J’ai des témoignages épouvantables. Celui qui s’installe à long terme, trouvera un jour la mort, sauf s’il a épousé un ressortissant du pays. Voilà les pays qui retardent le panafricanisme et il ne faut pas compter sur eux. Le Guinéen est jaloux de tout, il redoute le Camerounais qu’il trouve très intelligent, très économe et très prudent.

J’ai souvent dit dans mes conférences que le panafricanisme était une utopie, beaucoup m’en ont reproché, tout simplement parce qu’ils aiment parler à postériori, nous allons nous unir avec le pétrole de qui ? Le diamant de qui ? Le bois de qui ? Le manganèse de qui ? Ce sont des utopies. Les traitements dégradants et inhumains que les frères voisins ont souvent affiché à leurs grands voisins et ignobles. Ni le Gabon, ni la Guinée n’est plus riche que le Cameroun. Les gens y vont par désir d’évasion. Moi, je suis pour que chacun vive chez soi, si on ferme le port de Douala un an, les Gabonais, les Congolais et les Guinéens crèveront de faim, il faut aller dans les frontières du Cameroun avec ces pays pour voir comment les camions y vont pour alimenter.

La conséquence les articles sont chers au Cameroun. Les images que nous voyons depuis ces expulsions sont choquantes quand on sait que c’est un Noir qui est en train de traiter un autre Noir. Certaines images ont été censurées, des portables arrachés. Près de 20 jours déjà que ces expulsions se succèdent. Traités comme des chiens, raflés comme des prisonniers en furie, voilà ce que vivent les camerounais. Les Guinéens sont allés jusqu’à chercher les étrangers dans les hôpitaux qui se soignaient.

Il y a une personne qui prenait sa perfusion quand le gendarme a enlevé celle-ci, lui disant « tu iras te soigner chez toi. » Des sources dignes de foi disent, plusieurs ressortissants étrangers ont vu leur économie - pour ceux qui gardaient leur argent à la maison s’envoler. Deux Camerounais arrivés en Guinée il y a trois mois seulement et qui ont été usés par les mois de voyage, oscillent entre la colère et l'angoisse de retourner dans leur pays d’origine. Les Camerounais émigrent très souvent dans ces pays du sud avec l'espoir d'une vie meilleure, avant de mettre le cap vers l’occident. Maintenant, qu’ils sont expulsés par des pays frères, ces jeunes retrouvent, après des années d'exil le Cameroun de leur désespoir où ils n’ont aucune chance d’être intégré.

On parle déjà de mort parmi les retournés à cause du traumatisme qu’ils ont subi. Beaucoup ont travaillé dans les chantiers de la CAN guinéenne, ils ont servi de main d’œuvre bon marché. La guinée équatoriale, il n’y a pas longtemps ce pays était pauvre, très pauvre, le plus pauvre d’Afrique, on trouvait 250 mille au Gabon, dans Les années 80, ils ont été des garçons de courses à Victoria actuelle ville de Limbé ; chaque maison de Victoria avait un cuisinier guinéen, ce qui était surprenant parmi eux, on trouvait des grands diplômés. À Limbé, notre Boy guinéen avaient fait des études d’ingénieurs.

Il s’appelait Tikho. J’apprendrai plus tard qu’au retour dans son pays, il était devenu ministrable. Le seul artiste dont il y avait à l’époque en Guinnée était Mayelé, grâce à Télé Podium, la Guinée aura sa vedette internationale pour la première fois. La première équipe nationale de football jouait parfois pieds nus par manque de godasse, les condamnés à mort étaient battus à l’aide d’un lourd bâton pour économiser les balles jusqu’à ce qu’ils cèdent, le président voyageait par cargo militaire que lui affrétait la base navale.

L’hôpital avait une seringue qu’on injectait sur tous les malades jusqu’à ce qu’il se casse. Les femmes marchaient pratiquement nus ou cousaient des sous-vêtement à l’aide des pagnes de Cicam. Tout ce que le Guinéen maîtrisait, c’était le vol. Où ils étaient experts dans la patience. Et quel vol même, j’ai vu un Guinéen me voler une paire de lutte au Gabon alors qu'à côté de cette lunette, il y avait plus de 200 mille francs qui traînaient. Et comme ce sont les lunettes qu’il était venu voler, il ne s’est pas intéressé à l’argent. Il dira à son ami qu’il organisera une nouvelle opération pour retourner prendre l’argent. Voilà le Guinéen. Le guinéen n’est pas différent du pygmée, si c’est une aiguille qui l’intéresse sur toi il va la voler.

Et pour cela il peut attendre toute la journée à l’extérieur le temps que tu sortes pour te balader. Si tu vis avec un Guinéen un jour sans qu’il ne te montre une idiotie, change mon nom. Plus idiot qu’un Guinéen dans ce monde, il n’y a pas deux, le président Macias Nguema premier président de ce pays, disait lui-même qu’il était l’unique miracle de ce pays. contrairement à tous les autres président de l'Afrique centrale, le président OBIANG NGUEMA BAZOGO est un homme généreux et très humaniste. Il aurait aidé beaucoup d'africains si ceux-ci étaient parfois sérieux.

Le jeune vice-président Théodorao est tout le contraire, à cette allure, il ne fera pas long feu. La nature a sa raison. Il veut faire parler de lui, il veut être connu, c’est un homme qui aime la fringue, les beaux jours, il aime l’espace, pour jouir, c’est ce qu’il est en train de créer à présent. Il faut qu’on l’aime, il veut resserrer les rangs. L’argent rend fou.

La politique a des revers le riche d’aujourd’hui sera pauvre demain et l’histoire du pétrole montre qu’un jour le pétrole leur réclamera une fête des vampires ; c’est ce que je sais de la vie politique de tout pays. Un jour, ce sont les Guinéens qui reviendront chez nous d’une manière ou d’une autre ; si on disait que les Ivoiriens iraient partout comme je les ai vus au Sénégal, au Mali, au Burkina au Cameroun en 2005, qui aurait cru ? Si on disait que les Camerounais iraient au Nigeria comme réfugiés de guerre qui aurait cru ?

La vie politique réserve des surprises, elle a des revers et il faut s’y préparer. La diplomatie camerounaise est ce qu’elle est toujours… Silencieuse, intelligente et patiente, elle n’est pas forcément contre-productive. Mon petit frère est encore en Guinée, je n’ai pas manqué de lui dire de retourner au Cameroun… l’on est heureux que chez soi ; il est encore confiné, il me disait qu’il n’avait plus rien à manger… Nous, qui avons fait l’Afrique, nous savons comment un noir traite un autre noir, je dirai un ver de terre qui traite un autre ver de terre. Et chaque jour « La patrouille frontalière augmente ses effectifs.

Que retenir ?