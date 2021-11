CAMEROUN :: Vols en série des compteurs d’eau Camwater à Maroua :: CAMEROON

Un nouveau mode opératoire en matière de vol de compteurs est en œuvre dans la région de l’extrême Nord. Il est mis en œuvre organisé par de petits bandits du quartier. Les habitants sont victimes des cas de vol de leurs compteurs d’eau Camwater.

En l’espace d’une semaine, 40 compteurs d’eau ont été volés dans la région de l’extrême Nord notamment à Maroua. Selon nos investigations menées sur le terrain, ces compteurs d’eau ont du fer jaune qui est sollicitée par les bijoutiers. Certains accusent les chinois d’acheter ces compteurs à d’autres fins. « Nos compteurs ne peuvent pas disparaître comme ça sans la complicité des techniciens de la Camwater. Parce qu’avant d’enlever il faut d’abord fermer et boucher le tuyau pour stopper l’arrivée de l’eau selon sa vitesse. Donc ces petits bandits qu’on accuse ne peuvent pas faire cette opération seuls. Il y a une main des techniciens cachée derrière » indique une victime du quartier Djoudandou à Maroua Au niveau de l’agence Camwater de Maroua, les recherches continuent pour retrouver ces bandits et surtout les receleurs.

Nous sommes allés nous plaindre au niveau de l’agence Camwater mais malheureusement nous nous sommes rendus compte qu’il y a des milliers de personnes victimes comme nous et nous du quartier Djoudandou et Bamaré avons décidé de surveiller et mener nos propres enquêtes pour arrêter les coupables et malheur surtout si jamais on se rend compte que les techniciens de la Camwater sont impliqués dans cette mafia organisée” indique une autre victime Aujourd’hui pour remplacer le compteur il faut 35 à 40.000Fcfa pour avoir accès à l’eau.

En cette période de soudure, plusieurs personnes n’ont pas pu acheter un nouveau compteur par manque de moyens et parfois sont obligés d’acheter les bidons de 20 litres d’eau pour la famille. En attendant de retrouver les coupables, les habitants de Maroua continuent de se battre comme ils peuvent pour avoir de l’eau potable.