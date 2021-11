AFRIQUE :: COP26 : POLLUTION vs PRODUCTION :: AFRICA

Les dirigeants du monde viennent à la COP26 (et à toutes les précédentes) avec leurs jets privés et leurs gros cortèges plein de bolides, font exploser le bilan carbone en 3 jours et prennent des décisions qui empêchent les peuples africains de se développer et de rattraper le gap qui les sépare des autres.

Je ne sais pas pour vous. Mais mon analyse, c’est qu’ils utilisent le contrôle de la pollution pour mieux empêcher l’essor de notre production. Et en cela, ils sont aidés par ces présidents africains, toujours prompts à aller lire des discours insipides qu’ils n’ont même pas écrit eux-mêmes, et à signer des accords iniques avec ceux qui sont les plus gros pollueurs de la planète, qui se sont développés grâce au charbon, et qui veulent aujourd’hui entraver notre industrialisation en nous imposant des diktats écologiques assortis de micro-carottes financières qui ne représentent rien par rapport à ce que notre envol industriel peut nous rapporter.

La COP, c’est un marché de dupes, et les États africains seraient bien inspirés d’en sortir rapidement.