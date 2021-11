CAMEROUN :: Ils font exprès ou quoi ! :: CAMEROON

En général, j’observe le débat autour des projets de société ou politique au Cameroun très amusé et peiné.

A l’époque où le Cameroun était sous domination étrangère, lutter contre cela était un impératif pour ceux qui nous ont devancé dans la lutte politique. C’était l’objectif principal et ultime, dans la mesure où il fallait à tout prix restaurer la dignité de notre peuple. Par la suite, nous avons eu l’indépendance, aujourd’hui, on peut dire que cette phase de la lutte politique est derrière nous, même si on doit à la vérité de dire que beaucoup reste à faire dans ce sens pour parachever l’œuvre de nos illustres prédécesseurs. Désormais, d’autres défis se présentent devant nous, il nous revient de pouvoir les identifier et prendre les mesures nécessaires pour y faire face de peur d’être constamment hors sujet ; c’est Frantz Fanon qui disait que : « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ».

Dans un pays qui croupit sous une vieille dictature, où il est même impossible de tenir une simple manifestation publique pour les partis politiques de l’opposition, je doute sincèrement que le plus important soit de savoir qui est plus intelligent que qui ou encore qui a le meilleur projet politique ou l’idée extraordinaire ! Notre idéal commun de démocratie est encore loin sinon très loin de notre position actuelle, on doit le reconnaitre. Ce qui est en jeu aujourd’hui pour notre générale c’est de continuer la lutte mais plus avec les mêmes outils que nos aînés, sur ce chemin tortueux se présente, un obstacle majeur : la chute des régimes dictatoriaux installés par les colonialistes qui déshumanisent les peuples Africains. Dans le cas du Cameroun, suis toujours surpris quand des leaders politiques se réduisent à proposer des projets politiques sans jamais expliquer au peuple comment ils feront pour accéder au pouvoir par ricochet avoir l’opportunité d’implémenter ces projets. Pour ces leaders donc, nous sommes dans un pays normal où par exemple dans le cadre d’une élection présidentielle, il y a un processus électoral en bonne et due forme au bout duquel, le choix réel du peuple doit se révéler. Est-ce la naïveté, un aveu de faiblesse ou juste un autre moyen de se positionner pour profiter du système mafieux !

Penser, proposer une idée, un projet susceptible d’améliorer l’organisation de la société est plutôt noble et devrait être encouragé, cela traduit un désir de participer à la construction de notre patrimoine commun. Seulement, ne nous trompons pas de priorité, toute réflexion politique qui ne commence pas par nous expliquer comment on se débarrasse du problème majeur perd toute sa substance car ce qui manque au Cameroun ce n’est pas les idées pour

structurer notre vivre ensemble mais plutôt notre capacité à faire foule pour renverser celui, le régime qui nous opprime depuis longtemps !