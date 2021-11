Armand Claude Abanda l'apôtre de l'informatisation du Cameroun était à Monatélé. :: CAMEROON

L'opération MIJEF 2035 projet de formation sur l'utilisation de l'outil informatique se poursuit. Ce vendredi 29 octobre 2021, l'ambassadeur Armand Claude Abanda de l'Institut Africain d'Informatique s'est rendu une fois de plus à Monatélé pour clôturer l'initiation à la pratique de l'outil informatique de l'opération MIJEF 2035 qui vise à former d'ici cette date un million de jeunes et de femmes.

Cette cuvée d'une centaine de jeunes, femmes et hommes de tous les maillons de la ville de Monatélé a eu le privilège pendant des semaines d’apprendre les logiciels Word, Excel, internet et réseaux sociaux et l'initiation à l'entrepreneuriat.

C'est le fruit d'un accord entre le Centre d'Excellence Technologique Paul Biya et l'Institut Supérieur MBASSI implanté à Monatélé qui a permis la formation de ces apprenants. En outre, le Centre d'Excellence Technologique Paul Biya et l'Institut Supérieur MBASSI ont prolongé cette collaboration qui permet aux étudiants de l'Institut Supérieur MBASSI de poursuivre les cours en 3ème année directement à l'IAI Cameroun. Le fondateur de l'Institut Supérieur MBASSI, Monsieur Jules Marcelin NDJAGA a salué à sa juste valeur cette collaboration avec l'IAI Cameroun qui fait de son département une ville lumière sur le domaine des TIC.

L'ancien gouverneur de la région du Sud se contente de cet important partenariat pour former les siens en rapprochant la mère des écoles supérieures d'informatique en Afrique à savoir l'IAI. Il est désormais possible de se former sur place après le baccalauréat ce qui coûte moins cher aux parents. Le concours est lancé chaque veille de la rentrée académique du ministère de l'enseignement supérieur à l'endroit de tous les bacheliers toutes catégories à travers le triangle national.

Le Représentant-résidant de l’IAI Cameroun a exprimé son attachement au département de la Lekié. Un discours verbal dans lequel Monsieur Armand Claude Abanda a célébré la présence du lamido de Mokolo Yacouba Mohamadou Mourtalla et Vice-président du Conseil Régional de l'Extrême Nord, sous-préfet, Maire, député et plusieurs autres personnalités ont fait le déplacement pour rehausser la clôture de cette activité.

Aux apprenants, le maestro de l'informatique a donné une belle leçon de vie en ces termes. « Pour atteindre la meilleure aptitude, il ne suffit pas d’avoir de bonnes aptitudes, il faut aussi de bonnes attitudes pourvu que cela soit une attitude et que cela se fasse en toute quiétude ». Une récitation pour réussir dans la vie.

Poursuivant dans le même esprit, un vibrant hommage a été rendu au Représentant-résidant de l’IAI Cameroun par le Préfet de la Lekié pour son dévouement à cette exaltante mission entamée depuis plusieurs années à savoir informatiser les coins et les recoins du triangle national. Le chef du département de la Lekié portera aussi son admiration aux cinquantenaires qui ont suivis la formation.

Car, il n'y a pas d’âge pour se former, ces adultes ont bravé la peur et la honte pour s'asseoir sur les mêmes bancs que leurs enfants et petits-enfants, cela relève du courage et d'une volonté d'aller de l’avant. C'est sur ces paroles conviviales que la cérémonie a été clôturée par la remise des attestations aux apprenants.