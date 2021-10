CAMEROUN :: Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu’on a envie de faire… :: CAMEROON

Je viens de rater une opportunité qui était vraiment importante pour moi, et cela m’a littéralement démoli le moral ! Pourtant je sais bien que dans la vie on ne réussit pas toujours ce qu’on avait prévu de faire…

On n’épouse pas toujours la femme de sa vie

On n’épouse presque jamais la femme de sa vie, en réalité. Enfin, sauf si on est un spécialiste de l’auto-persuasion… Parce que dans la vie on ne connaît qu’un seul grand Amour ; et donc toutes celles qui précèdent sont des amours de rodage, tandis que toutes celles qui suivent ne sont que des amours de rattrapage…

Vous n’épouserez jamais la femme de votre vie ! On se contentera plutôt d’une jolie demoiselle qui est entrée dans notre vie à un bon moment, et qui nous a paru si gentille. On l’acceptera malgré ses multiples défauts qu’on ne supportait pourtant pas auparavant. On se persuadera qu’elle est la femme idéale parce qu’elle nous aura donné quelques enfants et une vie de famille, mais au fond de nous on sait parfaitement qu’on la trompera. Et on se rappellera de celle qu’on avait longtemps réellement aimée à l’époque, mais qui malheureusement était partie donner tout son cœur à une autre personne…

On ne pratique jamais le métier de ses rêves

Moi quand j’étais tout petit, je voulais absolument devenir un footballeur professionnel. Jusqu’à l’âge de mes vingt-six ans, où j’ai finalement jeté l’éponge, parce que j’avais compris que les circonstances ne me permettraient plus jamais de pouvoir réaliser mon premier rêve…

Et c’est la même chose avec vous tous ! Au départ nous souhaitons souvent devenir des chirurgiens, des avocats, des hommes politiques, etc. Mais au final nous ne réalisons que rarement la moitié de tous ces objectifs. Idem pour les quelques hommes d’affaires milliardaires que nous admirons tant, mais qui pourtant rêvaient de devenir des guitaristes, des organisateurs de spectacles ou alors des dessinateurs tout simplement…

La vie est très compliquée, et on ne pratique presque jamais le métier de ses rêves. On écoute plutôt les rêves de notre père ou encore les fantasmes de notre conseiller d’orientation. On s’oriente plutôt vers les opportunités que vers les vocations individuelles. On apprend surtout à tout faire parce qu’il faut d’abord chercher à manger et à s’en sortir. Et au final, la débrouillardise devient encore plus urgente, surtout lorsqu’on a à côté de nous la soi-disant femme de notre vie !

On ne choisit pas sa famille

On ne choisit pas de naître riche ou bien très pauvre. On ne choisit pas son appartenance ethnique. On ne décide même pas de sa religion ni de ses opinions politiques, à vrai dire, puisque notre société et notre entourage familial nous ont déjà presque tout concocté dès la naissance.

Alors, qu’est-ce que nous choisissons même au juste ? Rien du tout !

Car dans la vie-ci hein, tu auras toujours des frères et des sœurs sur lesquels tu n’avais jamais donné ton opinion avant de venir les rejoindre, ou qui te sont tombés dans les pattes comme ça du jour au lendemain. Tu auras parfois des cousines et des parents qui semblent bizarres. Tu seras obligé de composer avec ta belle-mère et tes grands oncles et pourtant, on ne t’avait rien demandé, ni à eux non plus d’ailleurs ! Parce que dans la vie on ne fait pas toujours ce qu’on a envisagé de faire, puisque les conditions initiales ne sont pas identiques dès le départ. Et en plus on n’avait même pas sollicité ton avis avant de te distribuer d’aussi bonnes ou d’aussi mauvaises cartes.

On ne saisit pas toujours les occasions

Et donc pour revenir à mon opportunité que j’ai ratée, disons que cet échec m’avait littéralement démoli le moral ! Puisque je m’étais bien préparé, j’avais tout bien apprêté, et puis j’avais tout imaginé. Je me suis représenté dans la position d’un conquérant puisque j’avais réellement fait tout ce qu’il fallait pour réussir… Mais j’ai échoué !

Dans la vie on ne saisira pas toujours toutes les opportunités. On ne réussira pas toujours à tous les concours. On ne deviendra pas forcément le lauréat de toutes les cérémonies de récompenses, et je suis bien placé pour le savoir. Je suis bien placé parce que j’ai déjà participé à de très nombreux entretiens d’embauche, et que, pour la plupart, la réponse a été froidement négative. Je suis déjà en mesure de comprendre que l’échec puisse apparaître comme une seconde nature, et que la réussite ne serait que l’exception. Mais j’avais quand même le droit de rêver à cette opportunité qui était vraiment importantissime pour moi, puisque chacun d’entre nous a au moins le droit de toujours continuer à persévérer…

Dans la vie hein, on ne fera pas toujours ce qu’on avait envie de faire…

Donc cette nouvelle m’a littéralement bouleversé ! Et pourtant je savais parfaitement que dans la vie hein, on ne réussira pas toujours ce qu’on avait prévu de faire…

On ne vivra pas aussi longtemps qu’on l’avait souhaité ! Certains mourront seulement à quarante ans, d’autres dès le berceau, et d’aucuns n’auront la chance de vieillir jusqu’à ce qu’ils aperçoivent leurs arrières-arrières petits-enfants. On n’habitera pas forcément là où on avait souhaité ! Certains seront obligés de partir vivre à l’étranger pour aller rechercher leur bonheur, tandis que d’autres seront obligés de rentrer vivre à Dibombari comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè. Dans la vie-ci que vous voyez hein, les gens vous feront croire qu’ils sont très heureux, alors qu’en réalité ils n’avaient jamais prévu de devenir aussi malheureux…

Parce que l’opportunité dont je vous parle, c’était une occasion pour moi de devenir enfin un vrai écrivain. Et comme je suis un passionné de la littérature et que je rêve de gribouiller comme mon idole Alain Mabanckou, j’avais réellement mis toutes les chances de mon côté. Et malgré tous ces échecs, j’avais quand même continué à garder espoir. Pourtant je sais pertinemment que dans la vie on ne réussira pas toujours ce qu’on avait absolument envie de faire…