La présidente de la section de l'Organisation des Femmes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( OFRDPC), section du Mfoundi 6 ( Yaoundé 6 ème), a été honorée pour son dynamisme politique. Virginie Simone NGAH est professeure des lycées d'enseignement général, et 2è adjoint au maire de Yaoundé 6.

"Le Grand Prix du dynamisme politique" lui a été décerné ce mardi, 26 octobre 2021 à la salle des Actes de la mairie, en marge de l'atelier " Fiscalité locale 2". La distinction honorifique décernée à la patronne politique des femmes du RDPC dans le 6ème Arrondissement de la capitale politique du Cameroun, est l'œuvre de l'Association des Acteurs de la Presse pour la Promotion de l'Excellence et du Développement durable ( APPED2). "Un prix décerné sur la base des investigations objectives ", a tenu à préciser le président de l'APPED2, pour souligner qu'il ne s'agit aucunement d'un choix fantaisiste ou amical.

" Vous êtes une femme politique crédible pour un Cameroun émergent dans un futur proche. Madame le Maire, votre sens élevé de l'intérêt général, votre esprit patriotique et responsable et votre coeur hospitalier n'ont jamais été pris à défaut", a déclaré le président de l'APPED2. Et de poursuivre : " L'humilité, la patience, la tolérance, l'ardeur au travail, la témérité et la générosité sont vos qualités, et les valeurs que vous incarnez et qui, font de vous un modèle pour la jeune génération. Notre Association a tenu à vous témoigner toute sa reconnaissance, et vous souhaite beaucoup de succès pour votre travail."

Et avec la mesure, la dignité et l'humilité qu'on lui connaît, Virginie Simone NGAH la récipiendaire dira : " J'aimerais aussi vous ( à la mairie de Yaoundé 6, Ndlr) décerner ce prix. Ce prix est le vôtre. On ne peut pas être excellent tout seul. On est excellent parce qu'on est bien entouré ; on est excellent parce qu'on est bien encadré ; on est excellent parce qu'il y a des gens qui prennent la décision de nous accompagner", dira-t-elle, en hommage implicite au maire de Yaoundé 6, Jacques YOKI ONANA dont elle a toujours bénéficié du soutien et du coaching politique.

Faut-il le rappeler, Virginie Simone NGAH a brillamment remporté les élections pour le poste de présidente de la section OFRDPC de Mfoundi 6 le mois dernier, lors du renouvellement des organes de base du RDPC, parti au pouvoir à Yaoundé. Et depuis lors, celle qui est aussi 2è adjoint au maire de commune de céans, ne travaille qu'à unir les militantes de sa circonscription politique, pour un parti plus fort face à l'opposition, lors des prochaines batailles électorales.