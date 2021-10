Spiritueux: Le Champagne Odette Liyeplimal arrive au Cameroun :: CAMEROON

Distillé dans les règles de l’art dans une struture mise en place par Émile Parfait Simb, ce grand cru sera bientôt disponible au Cameroun.

On connait Émile Parfait Simb comme un homme d'affaires d'origine camerounaise, Président Directeur Général et fondateur des sociétés Simb Group et Global Investment Trading, opérant notamment en Afrique et en Asie. Il s’est fait une renommée dans le secteur de la cryptomonnaie, les Btp, l'aéronautique.

Depuis quelques temps, il s’est intéressé aux palais en mettant à la dispisition des « francs buveurs » un Champagne unique réunissant trois qualités, à savoir : le Grand Cru, l’œuvre artistique et le luxueux.

Si le fait peut paraître banal en raison de ce que cette boisson qu’on appelle « Champagne » a tendance à se retrouver partout, la particularité, l’originalité de celui-ci réside dans le fait qu’il est d’une très bonne qualité et surtout, à la portée de tous. Comme pour dire que ce nectar n’est plus seulement à la portée des bourses bien pleines.

A commencer par sa désignation qui renvoie aux sources : « Liyep limal », entendez : la pauvreté est finie en langue Bassa du Cameroun.

Sur le continent africain, la première dégustation aura lieu le 13 novembre 2021 à Bangui en Centrafrique, date qui correspond à la 4ème année d’existence de Liyeplimal.

Après quoi, ce sera au tour des Camerounais de découvrir cette merveille. Ce, dès le 5 décembre 2021 à l'occasion de l'ouverture officielle du Smb Lounge de Bonapriso à Douala, lequel se définit comme étant le plus beau et le plus luxueux d’Afrique centrale.

Ce qu’il y a de plus interessant dans cette affaire, c’est la découverte de l’ingéniosité camerounaise au travers de cette boisson qui devra être adoptée par tous les patriotes camerounais qui se reconnaissent comme tels. Ce, au moment où l’on commencera la préparation des fêtes de fin d’année. Ce qui aura pour effet, on s’en doute bien, d’auréoler cette grande intelligence et l’ingéniosité dont font toujours preuves les camerounais. Quand bien même cette boisson n’est pas produite localement, c’est d’une manière ou d’une autre du « made in Cameroon » qu’il s’agit. Ce champagne est produit en France dans la région CHAMPAGNE

Caractéristiques

« Odette Liyeplimal », un Champagne unique en son genre. Un 3 en 1 en ce sens qu’il est à la fois un Grand Cru Blanc des Blancs, c’est un grand Cru Nectar et davantage un Grand Cru Millésimé 2012, une Œuvre Artistique et surtout, il est Luxueux quand bien même il est à la portée de tous. Loin d’être une vulgaire boisson, c’est un Grand Cru assemblés exclusivement à partir de raisins des meilleures vignes, un Vin effervescent fabriqué uniquement en région Champagne. Un Concentré de Créativité pour marquer les esprits. Un grand champagne élaboré à partir de raisins issus d'une même récolte et résultant d'une année d’exception, Odette LiyepLimal est un Champagne 100% Chardonnay. En sa qualité de vieux et rare vin, il est destiné aux grands moments qu’Émile Parfait Simb entend partager avec tous et davantage avec ses frères.

Le 5 décembre 2021 est donc une date à mentionner dans les agendas de tous à l'occasion de l'ouverture officielle du Smb Lounge de Bonapriso à Douala, lounge le plus luxueux d’Afrique centrale.