TCHEQUIE :: Le Sénat tchèque déclare le président Zeman incapable d'assurer ses fonctions

En raison de son état de santé, le président tchèque, Milos Zeman, a été déclaré incapable d'assurer l'exercice de ses fonctions par le président du Sénat. Le Parlement doit se préparer à voter le transfert de ses pouvoirs, dix jours à peine après les élections législatives, et alors que Milos Zeman devait nommer le nouveau chef de gouvernement.

Le président tchèque Milos Zeman est incapable d'assurer l'exercice de ses fonctions en raison de son état de santé, et le Parlement doit se préparer à voter le transfert de ses pouvoirs, selon la Constitution, a déclaré lundi 18 octobre le président du Sénat tchèque.

"L'hôpital militaire universitaire maintient que le président Milos Zeman est incapable d'exercer ses fonctions en raison de son état de santé", a déclaré Milos Vystrcil, citant la réponse écrite de l'hôpital à une requête du Sénat.

Milos Zeman, 77 ans, a été hospitalisé en soins intensifs le 10 octobre, au lendemain des élections législatives. Son absence, alors que le président est chargé par la Constitution de nommer le nouveau chef de gouvernement, bloque l'issue de ce scrutin qui a vu le Premier ministre sortant, le milliardaire populiste Andrej Babis, perdre d'une courte tête face à deux coalitions rassemblant cinq partis libéraux, centristes et de droite.

"Compte tenu de la nature de sa maladie, le pronostic de long terme concernant son état de santé est vu comme très incertain", a ajouté le président du Sénat.

"La possibilité qu'il reprenne l'exercice de ses fonctions dans les semaines à venir est considérée comme peu probable", a-t-il ajouté.

Problèmes de foie et neuropathie diabétique

Milos Vystrcil a estimé qu'il était temps de "discuter de quand et comment serait activé l'article 66 de la Constitution", qui autorise le parlement à déclarer le président "incapable d'exercer ses fonctions" et à transmettre ses pouvoirs au Premier ministre sortant et au président de la chambre basse du nouveau Parlement, qui nommera le prochain chef de gouvernement.

Selon les médias tchèques, Milos Zeman souffrirait de sérieux problèmes de foie, dus à sa consommation d'alcool.

Atteint selon ses médecins de neuropathie diabétique et de problèmes d'audition, il se déplaçait avec une canne depuis de nombreuses années, et en fauteuil roulant depuis quelques mois.

Cet homme aux cheveux blancs et à la forte carrure, gros fumeur et gros buveur, était devenu en 2013 le premier président tchèque élu au suffrage universel direct, avant d'être réélu en 2018 pour un second quinquennat.

Vétéran de la gauche populiste, il a aussi affiché des positions pro-russes, pro-chinoises et anti-immigration.

Jeudi, alors qu'il était depuis cinq jours hospitalisé en soins intensifs, son porte-parole avait annoncé qu'il convoquait pour le 8 novembre la première session du nouveau Parlement.

Le Premier ministre sortant, Andrej Babis, qui avait d'abord affirmé que le chef de l'État, peu avant son hospitalisation d'urgence, lui avait promis dimanche de le désigner pour former un nouveau gouvernement, y a renoncé vendredi et a annoncé qu'il passerait dans l'opposition.

Cette renonciation donne le champ libre à Petr Fiala, le chef de l'alliance de centre droit Ensemble, qui a remporté de peu le scrutin, pour être désigné Premier ministre.

En coalition avec une alliance de deux partis centristes, Ensemble a la majorité absolue à la chambre basse du parlement, avec 108 des 200 sièges.