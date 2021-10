AFRIQUE :: La télénovela « La Fille du général » est diffusée en exclusivité sur startimes :: AFRICA

L’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, StarTimes, s’apprête à diffuser une nouvelle télénovela en exclusivité, La Fille du général, à compter du 25 octobre.

Diffusée sur ST Novela F, La Fille du général est une télénovela philippine se plaçant dans la lignée de grandes séries du genre, Fleur sauvage, Sœurs de sang ou Asintado.

La Fille du général raconte l’histoire de Rhian Bonifacio, une infirmière militaire de l’AFP (les forces armées philippines) qui se consacre à sauver des vies. Rhian Bonifacio cache un secret : elle est une espionne formée par son père Tiao pour se venger du général Marcial. Pensant œuvrer pour le bien, elle découvrira que son combat repose sur un mensonge et que Tiago l’utilise pour se venger de son vrai père, Marcial. Ballotée entre loyauté et soif de justice, entre amour et liens du sang, elle devra faire des choix difficiles qui auront des conséquences terribles.

La Fille du général a connu un succès retentissant lors de sa diffusion aux Philippines, qui a battu des records d’audience. Elle a été récompensée par plus de 20 prix dont ceux de Meilleure série et de meilleure actrice pour l’interprète de Rhian Bonifacio, Angel Locsin, une actrice de premier rang par ailleurs nommée aux 37e International Emmy Awards.

Nina XU RAN, directrice marketing de StarTimes Media Cameroun, indique que « La Fille du général combine des éléments qui séduiront tous les publics : espionnage, action, vengeance, famille, amour le tout dans un milieu militaire que peu de séries abordent. Nous sommes heureux de diffuser cette nouvelle série en exclusivité pour les abonnées StarTimes, dans la lignée de notre engagement à offrir des contenus de qualité et variés à destination des familles africaines. »

La Fille du général sera diffusée à compter du 25 octobre du lundi au dimanche à 20h GMT sur la chaîne ST Novela F (canal 617).

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13

millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 27 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 700 chaînes africaines et internationales. La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».